بشاير الدرعية 2023.. تدشين فندق باب سمحان واختيار شركة عالمية لتصميم دار الأوبرا

دشنت شركة الدرعية فندق باب سمحان، ووضعت حجر الأساس لأربعة فنادق عالمية فاخرة جديدة، وأعلنت عن اختيار الشركة المصممة لدار الأوبرا الملكية في الدرعية وذلك خلال اليوم الثاني من فعالية “بشاير الدرعية 2023”.

ويعد فندق “باب سمحان”، واحدًا من بين أكثر من 41 فندقًا من المقرر انشاؤها في الدرعية، وسيبدأ باستقبال الزوار خلال العام المقبل.

ويقع الفندق على مسافة قصيرة مشيًا على الأقدام من حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وعلى بعد خطوات من معرض الدرعية للفنون التقليدية، في الجهة المقابلة للفندق.

أبرز اللحظات من اليوم الثاني والأخير لـ #بشاير_الدرعية، الحدث الذي كشف عن إنجازاتنا بافتتاح مشاريع عالمية وتدشين أصول عظيمة نفخر ونعتز بها حيث جسّدت نجاح رؤيتنا في جعل #الدرعية وجهة عالمية للسياحة والضيافة الفاخرة. نتطلع لبشائر جديدة نعلنها في #بشاير_الدرعية القادم! pic.twitter.com/1B7YEV9quQ — Diriyah Company l شركة الدرعية (@DiriyahCo) December 14, 2023

ويحتوي الفندق على 106 غرف و28 جناحًا، إضافةً إلى جناحٍ ملكي، إذ تم تصميم الغرف والأجنحة بدقةٍ شديدة، وبمساحةٍ تتراوح بين 35 مترًا مربعًا إلى 413 مترًا مربعًا، إضافة إلى صالةٍ رئيسيةٍ للفندق بتصميمٍ تراثيٍ آسر، وغرف للاجتماعات، ومنتجع صحي مع مسبح داخلي، وصالة ألعاب رياضية، وخيارات متنوعة لتناول الطعام، حيث يتم إدارة وتشغيل أحد المطاعم من قبل الطاهي الشهير مايكل مينا.

الدرعية تكلف سنوهيتا بتصميم دار الأوبرا

وكشفت “شركة الدرعية” عن اختيار شركة “سنوهيتا” النرويجية المعمارية لتصميم دار الأوبرا الملكية، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث ستُصمّم الدار وفقًا للطراز المعماري النجدي الأصيل، وأعلى معايير الاستدامة عالميًا، برؤيةٍ قائمةٍ على مزج الثقافة النجدية الأصيلة مع التصاميم الحديثة والفنون المعمارية المعاصرة، مع توظيف المساحات والإطلالات التراثية العريقة التي تتداخل مع الطبيعة الخلابة التي تزخر بها الدرعية.

بطراز نجدي عريق؛ صممت #شركة_الدرعية دار الأوبرا الملكية في #الدرعية بالتعاون مع شركة الهندسة المعمارية ذات الشهرة العالمية @snohetta وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، نسعد بهذه الشراكة ونتطلع لمستقبل موسيقي عالمي يسطع في الأفق، انطلاقًا من #بشاير_الدرعية. pic.twitter.com/yULiP1GWjP — Diriyah Company l شركة الدرعية (@DiriyahCo) December 14, 2023

وأعلنت عن اطلاق “مركز الدرعية لفنون المستقبل”، الذي يُعد أول مركزٍ تعليميٍ فنيٍ مخصصٍ للفنون الرقمية في المملكة.

بالإضافة لذلك، شهد اليوم الثاني من “بشاير الدرعية 2023” الإعلان عن وضع حجر الأساس لأربعة فنادق عالمية فاخرة، هي: فندق “ريتز-كارلتون”، وفندق “ذا أدريس”، وفندق “كابيلا”، وفندق “فور سيزونز” .

وقال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: “بشاير الدرعية هو موعدنا السنوي للإعلان عن عددٍ من المشروعات السياحية والثقافية والفندقية كل عام، إضافةً لاستعراض أبرز ما حقّقه المشروع من إنجازات، وما نطمح إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة، لا سيما وأننا نقترب كل عام من إنجاز المخطط الرئيسي للمشروع، من خلال تدشين عدد من المشاريع كل عام”.