برنامج نوعي للمعلمين السعوديين

أطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي برنامجاً تدريبياً نوعياً بعنوان “مدخل إلى صناعة السياحة والضيافة وفق رؤية المملكة 2030“.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الجديد هو بالشراكة مع وزارة السياحة، ضمن جهود المعهد في توسيع مجالات التطوير المهني وربطها بالقطاعات الوطنية الواعدة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وينطلق البرنامج يوم الخميس القادم، مستهدفًا جميع المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية؛ بهدف تعزيز معارفهم بمفاهيم السياحة والضيافة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من توظيف الموارد السياحية للمملكة، التاريخية والطبيعية والثقافية في العملية التعليمية، بما يسهم في غرس قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

كما يركّز البرنامج على إبراز السلوكيات المهنية المتوافقة مع أخلاقيات السياحة، وتنمية مفاهيم الإبداع والابتكار في تصميم التجارب التعليمية المتصلة بقطاع السياحة، بما يعزز مهارات المعلمين في ربط التعليم بالحياة الواقعية وفرص التنمية الوطنية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن توجهات المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي نحو بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، وتوظيفها في رفع كفاءة الممارسات التعليمية وإثراء المحتوى المهني للمعلمين والمعلمات، دعمًا لتوجهات وزارة التعليم في إعداد جيل وطني متمكن يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

السياحة في رؤية المملكة 2030

وضعت رؤية السعودية 2030 القطاع السياحي في قلب التحول الوطني، مستندة إلى مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية متنوعة. وقد عززت هذه الرؤية مكانة السياحة كرافد اقتصادي واجتماعي رئيسي، يدعم النمو، ويوفر فرص العمل، ويرسّخ حضور المملكة كوجهة سياحية عالمية.

وتعكس المؤشرات السعودية في السياحة العالمية تقدم المملكة اللافت، حيث تصدرت دول مجموعة العشرين في معدل نمو أعداد السياح الدوليين. كما تبرز المملكة اليوم كمركز عالمي للفعاليات الرياضية والألعاب الإلكترونية، من خلال استضافة بطولات ومنافسات دولية كبرى تعزز من جاذبيتها على خارطة السياحة العالمية.