بدء التسجيل في موسم الحج 1447 عبر “نسك” السعودي

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الجمعة، عن بدء إتاحة التسجيل وإنشاء الحسابات لموسم حج عام 1447هـ – 2026م عبر منصة “نسك حج” وذلك لخدمة ضيوف الرحمن من الدول المشمولة ببرنامج الحج المباشر.

وقالت وزارة الحج عبر تغريدة في منصة إكس إنه يمكن التحقق من الدول المشمولة ببرنامج الحج المباشر من خلال الرابط https://nusuk.sa

وتعتبر منصة نسك أول منصة رسمية شاملة تتيح للمسافرين من مختلف أنحاء العالم تنظيم رحلتهم إلى الأراضي المقدسة بسهولة ويسر، من مرحلة التخطيط وحتى الوصول والتنقل داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في خطوة رائدة تعزز من تجربة الحجاج والمعتمرين.

وتوفر منصة “نسك” للمستخدمين تجربة متكاملة تبدأ بتقديم طلب التأشيرة الإلكترونية، مروراً بحجز الفنادق والرحلات الجوية، وانتهاءً بتنظيم تفاصيل الزيارة كجدولة الزيارات للأماكن المقدسة، وتوفير وسائل النقل، وترتيب مسارات الرحلة بما يتوافق مع رغبات واحتياجات المعتمرين والحجاج.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت، قبل ايام، عن إتاحة تسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم حج 1447هـ – 2026م من دول الأقليات الإسلامية، عبر منصة “نسك حج” الرسمية والمعتمدة، ضمن برنامج الحج المباشر، دون الحاجة للتعامل مع وسطاء خارجيين.