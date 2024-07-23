انخفاض 40% بأعداد السياح العرب لتركيا والكل يهرب من التضخم إلى المطاعم اليونانية

المطاعم شبه فارغة في تركيا هذا الصيف مع وصول التضخم إلى 91% في الأماكن التي تدفع السياح والسكان المحليين إلى التدفق إلى اليونان المجاورة بحسب بلومبرغ، فيما تعاني المطاعم في جميع أنحاء البلاد من انخفاض في القوة الشرائية بين الزبائن، وقال رمضان بينجول، رئيس جمعية محترفي المطاعم والسياحة في تركيا، إن عدد رواد المطاعم العرب انخفض بنسبة 40 في المائة عن العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار الفنادق وتكاليف التذاكر في تركيا مع تضرر السياحة بسبب التضخم. ويتدفق السياح الأتراك إلى اليونان لأن التضخم يجعل السفر داخل تركيا مكلفًا للغاية، بعد أن ارتفع التضخم في تركيا في الأشهر الأخيرة، حيث وصل إلى 75.4 في المائة في مايو، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادات في أسعار الفنادق والمقاهي والمطاعم. يقول كيفانش ميريتش، رئيس مجلس إدارة منطقة إزمير التابع لاتحاد وكالات السفر التركية (TÜRSAB)، ليورونيوز ترافل: “في الواقع، بدأت هذه المشكلة العام الماضي عندما اتخذت الحكومة التركية خطوات لكبح قوة العملة الأجنبية”.

ويوضح أن “هذا أدى إلى المبالغة في تقدير قيمة الليرة التركية في ظل هذه البيئة التضخمية”.

“وبالتالي، في السوق المحلية، تتاح الفرصة لمواطنينا للسفر إلى الخارج بتكلفة أقل. وفي الداخل، تظل أسعار الفنادق مرتفعة”. ويؤكد مريتش أن “أصحاب الفنادق لا يرفعون أسعارهم لتحقيق أرباح أعلى. بل على العكس من ذلك، ترتفع أسعارنا أيضًا بسبب التكاليف المرتفعة”. ولا يتقصر تأثير الأزمة على السفر الداخلي في تركيا فحسب بل يتعدها لقطاعات أخرى.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بمعدل 91% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق، متجاوزة بذلك معدل التضخم الاسمي والذي بلغ 71.6%. ويمثل القطاع ثلث اقتصاد الخدمات الذي أشار إليه البنك المركزي باعتباره سبباً خاصاً للقلق في مكافحة ارتفاع الأسعار المتصاعد. وتلقت الهجرة الجماعية التركية يد العون منذ إطلاق برنامج التأشيرة السريعة في مارس/آذار من هذا العام، كجزء من جهد دبلوماسي لتخفيف التوترات بين اليونان وتركيا بحسب بلومبرغ.

وليس الأتراك وحدهم ممن يتدفقون على جزر اليونان، فهناك إقبال هائل للسياح من جميع أنحاء العالم لدرجة أن البلاد تفكر الآن في فرض قيود على سفن الرحلات البحرية. وقال كيفانديك ميريتس، ​​أحد المسؤولين التنفيذيين في جمعية وكالات السفر التركية، في مقابلة مع يورونيوز: “لقد فقدنا ميزتنا من حيث اللقب كوجهة سياحية أولى”، مستشهداً بالمبالغة في تقدير قيمة الليرة التركية. وقال ميريتس إنه يتوقع أن يذهب ما يصل إلى 150 ألف تركي إلى ساموس هذا العام، ارتفاعًا من حوالي 40 ألفًا في عام 2023.