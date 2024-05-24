فريق التحرير by فريق التحرير

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زيادة ملحوظة في عدد السياح الوافدين إلى تركيا في أبريل 2024

تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تركيا، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لملايين الأشخاص

فريق التحرير by فريق التحرير
السياحة في تركيا

أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية ارتفاعًا بنسبة 8.7% في عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد في نيسان/أبريل المنصرم، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 3.61 مليون زائر.

وكشفت البيانات أن معظم الزوار الوافدين في نيسان/أبريل كانوا من ألمانيا وروسيا وبريطانيا وبلغاريا وإيران.

وشهد قطاع السياحة في تركيا أداءً قويًا في الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 8.78 مليار دولار. وجاء 21% من هذه الإيرادات من زيارات المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

وتنوعت أسباب زيارة السياح الأجانب لتركيا، حيث جاء 46% منهم بغرض الرحلات والأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، بينما زار 13.3% منهم البلاد لزيارة الأقارب والأصدقاء، و9.6% بهدف التسوق.

شهد عام 2023 قفزة في إيرادات السياحة في تركيا، حيث ارتفعت بنسبة 17% عن العام السابق لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 54.32 مليار دولار، وذلك مع تلاشي تداعيات جائحة كورونا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...