زيادة ملحوظة في عدد السياح الوافدين إلى تركيا في أبريل 2024

أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية ارتفاعًا بنسبة 8.7% في عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد في نيسان/أبريل المنصرم، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 3.61 مليون زائر.

وكشفت البيانات أن معظم الزوار الوافدين في نيسان/أبريل كانوا من ألمانيا وروسيا وبريطانيا وبلغاريا وإيران.

وشهد قطاع السياحة في تركيا أداءً قويًا في الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 8.78 مليار دولار. وجاء 21% من هذه الإيرادات من زيارات المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

وتنوعت أسباب زيارة السياح الأجانب لتركيا، حيث جاء 46% منهم بغرض الرحلات والأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، بينما زار 13.3% منهم البلاد لزيارة الأقارب والأصدقاء، و9.6% بهدف التسوق.

شهد عام 2023 قفزة في إيرادات السياحة في تركيا، حيث ارتفعت بنسبة 17% عن العام السابق لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 54.32 مليار دولار، وذلك مع تلاشي تداعيات جائحة كورونا.