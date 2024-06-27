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المغرب يحدّث قطاعه الفندقي استعدادًا لكأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030

المغرب يستثمر في قطاعه الفندقي استعدادًا لاستضافة أحداث رياضية دولية كبرى، من خلال برنامج قروض حكومية بدون فوائد لتحديث 25 ألف غرفة فندقية.

فريق التحرير by فريق التحرير
المغرب

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى دعم السياحة وتحديث القطاع الفندقي في المملكة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الاستعدادات لاستضافة فعاليات رياضية دولية كبرى، مثل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، ويهدف إلى تحسين جودة الإيواء السياحي وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الفندقية.

ويتضمن البرنامج تقديم قروض للفنادق المصنفة التي تمتلك مشاريع لتحديث منشآتها، وتتراوح قيمة هذه القروض بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة تسديد تصل إلى 12 سنة، بما في ذلك فترة سماح لمدة سنتين.

وتتحمل الدولة كامل فوائد هذه القروض، مما يخفف العبء المالي على الفنادق ويشجعها على الاستثمار في تطوير وتحسين خدماتها.

ويهدف البرنامج إلى تحديث 25 ألف غرفة فندقية باستثمار إجمالي متوقع يزيد عن 4 مليارات درهم.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ خارطة طريق السياحة 2023-2026، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية وجذب المزيد من السياح.

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فريق التحرير

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