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المغرب من ضمنها.. ما أكثر 10 وجهات رواجاً للمسافرين من السعودية في عيد الفطر؟

قالت منصة سكاي سكانر عن 10 وجهات تحظى بشعبية متزايدة في أوساط المسافرين من المملكة العربية السعودية خلال عيد الفطر، من بينها المغرب بزيادة 76% في عمليات البحث

فريق التحرير by فريق التحرير
المغرب

مع بدء التحضيرات لقضاء عطلة عيد الفطر السعيد لعام 2024، كشفت منصة سكاي سكانر عن أبرز اختيارات المسافرين من المملكة العربية السعودية، حيث تصدرت بلجيكا والمغرب وتركيا كأكثر الوجهات طلباً.

وأظهرت النتائج أنّ الأول من نيسان/أبريل هو تاريخ السفر الأكثر شيوعاً، بينما يفضل 44% من المسافرين رحلات لا تتجاوز الأسبوع، بينما يبحث 37% عن عطلات أطول.

كشفت سكاي سكانر عن 10 وجهات تحظى بشعبية متزايدة في أوساط المسافرين من المملكة العربية السعودية، من مدن القرون الوسطى في بلجيكا إلى الريف الجبلي الأخضر في كوريا الجنوبية، والتي سجلت أعلى زيادة في عمليات البحث على أساس سنوي للرحلات المغادرة في شهر نيسان/أبريل.

الوجهات الـ 10 الأكثر رواجاً:

  1. بلجيكا (زيادة 91%)
  2. المغرب (زيادة 76%)
  3. تركيا (زيادة 64%)
  4. اليابان (زيادة 60%)
  5. المجر (زيادة 52%)
  6. جزر المالديف (زيادة 47%)
  7. ألمانيا (زيادة 41%)
  8. فرنسا (زيادة 37%)
  9. الإمارات العربية المتحدة (زيادة 34%)
  10. كوريا الجنوبية (زيادة 26%)
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