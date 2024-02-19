فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياحةأخبار أريبيان بزنس

المغاربة يرفعون عوائد سياحة بلدهم لأكثر من 10 مليارات دولار عام 2023

عوائد السياحة في المغرب وصلت لـ10.5 مليارات دولار خلال 2023 بعد أن زاد عدد المغاربة المغتربون عدد السياح الدوليين، خلافا لوجهات أخرى، حيث يكون السياح الدوليون أكثر من المغتربين

فريق التحرير by فريق التحرير
السياحة المغربية

حققت السياحة في المغرب المرتبة الثانية مصدر للنقد الأجنبي خلال عام 2023 بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج، بحوالي 10 مليارات دولار (105 مليار درهم مغربي)، وتم تسجيل الزيادة على مستوى مغاربة العالم المغتربين، لأن عددهم خلال هذه السنة تجاوز عدد السياح الدوليين، خلافا لوجهات أخرى، حيث يكون السياح الدوليون أكثر من المغتربين بحسب ما أكده الزبير بوحوت، خبير السياحة في المغرب.

و تقول وزارة السياحة إن عدد السياح الذين زاروا المملكة بلغ 14.5 مليون سائح عام 2023، بزيادة 34 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه. بينما عائدات السياحة من العملة الصعبة (النقد الأجنبي)، 105 مليارات درهم (10.5 مليارات دولار) خلال 2023 مقارنة مع 93.6 مليار درهم (9.3 مليارات دولار) خلال 2022، بزيادة 12 بالمئة.

وعلى المستوى العالمي، قفز عدد السياح من 960 مليون سائح عام 2022 إلى مليار و300 مليون خلال العام الماضي.

ويشكل المغتربون المغاربة نحو 51 بالمئة من إجمالي السياح الذين زاروا البلاد وفق وزارة السياحة المغربية.. “القطاع في البلاد تجاوز أزمة كورونا، والتوترات بالمنطقة”. أوضح بوحوت أنه أمام بلاده فرص كبيرة لاستقطاب السياح أكثر، مما يستدعي تقوية الربط الجوي والبنى التحية.. “تقوية الربط الجوي عامل مهم يساهم في استقطاب مجموعة من الأسواق”.

وأشار إلى أن بلاده تنبهت إلى أهمية البنى التحية، وهو ما يتطلب تطوير العرض السياحي أكثر، بمعنى الرفع من عدد الفنادق والغرف والأسرة المتوفرة. ودعا إلى الرفع من عدد الغرف في بلاده، لأنها تناهز 100 ألف غرفة حاليا، مقارنة مع البرتغال التي تبلغ نحو 200 ألف غرفة. وتوجد عدد من المدن المعروفة سياحيا، مثل مراكش (شمال)، والتي تعتبر قبلة للمشاهير الفن ونجوم الكرة، وأكادير (وسط) المطلة على البحر، وطنجة (أقصى شمال البلاد)، التي تستهوي كتاب وفنانين دوليين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...