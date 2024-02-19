المغاربة يرفعون عوائد سياحة بلدهم لأكثر من 10 مليارات دولار عام 2023

حققت السياحة في المغرب المرتبة الثانية مصدر للنقد الأجنبي خلال عام 2023 بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج، بحوالي 10 مليارات دولار (105 مليار درهم مغربي)، وتم تسجيل الزيادة على مستوى مغاربة العالم المغتربين، لأن عددهم خلال هذه السنة تجاوز عدد السياح الدوليين، خلافا لوجهات أخرى، حيث يكون السياح الدوليون أكثر من المغتربين بحسب ما أكده الزبير بوحوت، خبير السياحة في المغرب.

و تقول وزارة السياحة إن عدد السياح الذين زاروا المملكة بلغ 14.5 مليون سائح عام 2023، بزيادة 34 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه. بينما عائدات السياحة من العملة الصعبة (النقد الأجنبي)، 105 مليارات درهم (10.5 مليارات دولار) خلال 2023 مقارنة مع 93.6 مليار درهم (9.3 مليارات دولار) خلال 2022، بزيادة 12 بالمئة.

وعلى المستوى العالمي، قفز عدد السياح من 960 مليون سائح عام 2022 إلى مليار و300 مليون خلال العام الماضي.

ويشكل المغتربون المغاربة نحو 51 بالمئة من إجمالي السياح الذين زاروا البلاد وفق وزارة السياحة المغربية.. “القطاع في البلاد تجاوز أزمة كورونا، والتوترات بالمنطقة”. أوضح بوحوت أنه أمام بلاده فرص كبيرة لاستقطاب السياح أكثر، مما يستدعي تقوية الربط الجوي والبنى التحية.. “تقوية الربط الجوي عامل مهم يساهم في استقطاب مجموعة من الأسواق”.

وأشار إلى أن بلاده تنبهت إلى أهمية البنى التحية، وهو ما يتطلب تطوير العرض السياحي أكثر، بمعنى الرفع من عدد الفنادق والغرف والأسرة المتوفرة. ودعا إلى الرفع من عدد الغرف في بلاده، لأنها تناهز 100 ألف غرفة حاليا، مقارنة مع البرتغال التي تبلغ نحو 200 ألف غرفة. وتوجد عدد من المدن المعروفة سياحيا، مثل مراكش (شمال)، والتي تعتبر قبلة للمشاهير الفن ونجوم الكرة، وأكادير (وسط) المطلة على البحر، وطنجة (أقصى شمال البلاد)، التي تستهوي كتاب وفنانين دوليين.