أرقام غير مسبوقة في”المستقبل العظيم” يُعلنها وزير السياحة السعودي

أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن زيادة كبيرة في الطلب على الرخص السياحية في المملكة العربية السعودية، حيث وصلت هذه الزيادة إلى نسبة 90%.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “معا لمستقبل عظيم” الذي انطلق اليوم في الرياض بمشاركة وفد بريطاني رفيع المستوى، والذي يستمر لمدة يومين، وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تعكس النمو المتسارع لقطاع السياحة في المملكة.

وقال، أن القطاع السياحي يهدف إلى المساهمة بنمو يصل إلى 5% من الناتج المحلي، مع تعزيز المبادرات السياحية في المملكة. وأضاف أن هذا النمو الكبير يعكس الاهتمام المتزايد بالسياحة في المملكة العربية السعودية.

وتابع الوزير بأن عدد السياح البريطانيين الذين زاروا المملكة قد بلغ 65 ألف زائر، وذلك في ظل تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين البريطانيين عبر الإنترنت.

كما أوضح الوزير أن المملكة العربية السعودية أصبحت مركزًا للابتكارات حول العالم، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة التي وصلت إلى 800 مليار دولار في مختلف القطاعات. وأكد على أهمية تعزيز المبادرات السياحية لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع السياحي.

أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين البريطانيين في المملكة. وأكد على استمرار التعاون المشترك لتحقيق مستقبل واعد للبلدين في مختلف المجالات.

وفي إطار التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، أشار الوزير إلى أهمية تنظيم المبادرات التي تعزز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات. وأكد أن الرياض تستضيف مبادرة تعزز هذا التعاون، حيث شرفت المملكة بزيارة الملك تشارلز في عدة فعاليات، مما ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أهمية تبني الابتكار في جميع المجالات، مؤكدًا على زيادة الاهتمام بزيارة المملكة العربية السعودية، خاصة مع توفر خدمة الفيزا عبر الإنترنت للمواطنين البريطانيين.

وأكد الوزير على دور المملكة العربية السعودية في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، مشيرًا إلى جعلها مركزًا للرياضات العالمية وتعزيز البنية التحتية للرياضة لتحقيق الاستدامة.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار الوزير إلى فتح المملكة العربية السعودية أبوابها للاستثمارات البريطانية وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، مؤكدًا على تسهيل رحلة المستثمرين البريطانيين وتذليل العقبات.

واختتم الوزير بتأكيد عزم المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، لتحقيق زيادة الأعمال وتحقيق مستقبل واعد للبلدين.

فيديو | وزير السياحة أحمد الخطيب: نمو 90% على طلب الرخص في قطاع السياحة ونستهدف تعزيز المبادرات السياحية#GREATFUTURES #معاً_لمستقبل_عظيم #الإخبارية pic.twitter.com/Fl7QtlHsjY — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 14, 2024