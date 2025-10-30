الكبسة السعودية في قائمة طعام مطعم دولي بواشنطن

اعتمدت جامعة جورج ميسون الأمريكية الكبسة السعودية وهي الطبق التقليدي في المملكة ضمن قائمة مطعمها الدولي (The Globe) الذي يُعنى بتقديم تجارب طعام عالمية تعرّف بتراث وثقافات الشعوب حول العالم.

واعتمدت الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمشرف على دول أمريكا الجنوبية تهاني بنت عبدالعزيز البيز 22 نادياً طلابياً سعودياً في مختلف الجامعات الأمريكية للعام 2025.

وقالت البيز في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “تُعد الأندية الطلابية السعودية سفراء للمملكة في الجامعات الأمريكية، بما تقدمه من أنشطة وبرامج تعكس صورة الوطن وثقافته وتاريخه وحضارته، وتُبرز سماحة ديننا الإسلامي، وهي بذلك تؤدي دورًا مكمّلًا لهدف الابتعاث الرئيس المتمثل في طلب العلم واكتساب الخبرات التي تسهم في تطوير الوطن ونهضته”.

وأوضحت أن الأندية الطلابية تسهم “أيضاً في تعزيز التواصل الاجتماعي بين المبتعثين، إذ تمثل لقاءاتنا في مختلف المناسبات متنفساً يخفف مشاعر الغربة ويجدد ارتباطنا بالوطن”.

الكبسة السعودية

قالت البيز إن أحد أبرز المنجزات الثقافية الحديثة المتمثلة في اعتماد جامعة جورج ميسون الأمريكية للطبق السعودي التقليدي “الكبسة” ضمن قائمة مطعمها الدولي (The Globe)، الذي يُعنى بتقديم تجارب طعام عالمية تعرّف بتراث وثقافات الشعوب.

وذكر رئيس النادي السعودي في جامعة جورج ميسون، المبتعث في مرحلة الدكتوراه بكلية الهندسة عبدالرحمن المالكي أن اعتماد الطبق السعودي جاء بعد جهود استمرت لأكثر من أربعة أشهر من التنسيق مع شركاء الجامعة وإداراتها المختلفة، للوصول إلى صيغة تُمكّن من تقديم الأكل السعودي بما يتوافق مع معايير الجامعة.

وأوضح المالكي أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أولى ضمن مشروع يستهدف إضافة مزيد من الأطباق السعودية مستقبلًا، مشيراً إلى أن المبادرة تُسهم في تعزيز التقارب الثقافي داخل الحرم الجامعي، وتتيح لأكثر من 40 ألف طالب وطالبة، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والموظفين والزوار، فرصة التعرف على الثقافة السعودية من خلال تجربة تذوق فريدة.

وأضاف أن إدراج “الكبسة” يمثل مشروعاً ثقافياً مستداماً يجسد مفهوم الطعام بوصفه جسراً للتواصل الحضاري، ويعزز حضور الهوية السعودية في واحدة من الجامعات الأمريكية المرموقة.

والكبسة هي طبق سعودي شهير يتكون أساساً من الأرز طويل الحبة واللحم أو الدجاج، وتُعرف بتنوع نكهاتها ومكوناتها وطرق تحضيرها، وتُعتبر الكبسة رمزاً للضيافة والكرم في المملكة، وتُحضر في المناسبات الاجتماعية والعائلية المتنوعة.