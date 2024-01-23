العلا تضيف 5 شركاء جدد لإدارة الوجهات السياحية

أعلنت العلا، المدينة التاريخية في المملكة العربية السعودية، عن إضافة مجموعة جديدة من شركات إدارة الوجهات السياحية إلى قائمة شركائها المفضلين للسفر.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم جهود العلا لجذب المزيد من الزوار الدوليين وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية فاخرة.

وتضمّ المجموعة الجديدة التي اضافتها العلا 5 شركات، وهي:

أبركرومبلي آند كينت

إكسو للسفريات

تترابايلون

دي إم سي آرابيا

استكشف السعودية

وسوف تساعد هذه الشركات الجديدة في تنظيم مسارات سفر متكاملة للزوار الدوليين، بما في ذلك خدمات النقل والإقامة في الفنادق والمطاعم والتجارب المميزة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت ميلاني دي سوزا، المدير التنفيذي لتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: “شركاؤنا الموثوقون هم واجهتنا التي تعكس مدى غنى وتنوّع التجارب السياحية التي توفّرها المنطقة للزوّار. ويسرّنا جداً أن نرحّب بانضمام هذه الشركات إلى قائمة شركائنا المعتمدين، والذين وقع الاختيار عليهم لما يقدّمونه من خدمات متخصّصة ضمن أسواقنا الجغرافية العشرة التي تحظى بالأولوية للتسويق. وبينما تواصل العلا ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية فاخرة على المستوى العالمي، نتطلع إلى بناء المزيد من الشراكات المثمرة مع كافة الجهات العاملة في مجال السفر”.

تُعدّ هذه الشراكة خطوة مهمة في استراتيجية العلا لتعزيز قطاع السياحة في المدينة. ومن خلال التعاون مع شركات إدارة الوجهات السياحية الرائدة، تسعى العلا إلى توفير تجربة سياحية متميزة للزوار من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن مطار العلا الدولي يستقبل رحلات محلية مباشرة من الرياض وجدّة والدمام ورحلات دولية من دبي والدوحة، وذلك إلى جانب الرحلات الموسمية المسيّرة من القاهرة وعمّان.