9 مليارات.. الصين تستعد لرقم قياسي من الرحلات في عيد الربيع

تستعد الصين لعدد قياسي من الرحلات خلال العام القمري الجديد “عيد الربيع”، حيث توقعت بكين الوصول إلى 9 مليارات رحلة خلال فترة السفر للعطلات التي تستمر 40 يومًا.

وقال نائب وزير النقل لي يانج في مؤتمر صحفي في بكين، اليوم الثلاثاء: “وفقًا لتقديراتنا، من المرجح أن يتم إجراء رقم قياسي مرتفع يبلغ 9 مليارات رحلة خلال الفترة من 26 يناير إلى 5 مارس المقبل.

ويتم الاحتفال رسميًا بالعام القمري الجديد القادم، في منتصف شهر فبراير، ولكن ذروة العطلة ستبدأ اعتبارًا من 26 يناير وتستمر لأكثر من شهر حيث يسافر العمال في المدن إلى منازلهم لزيارة العائلة والأصدقاء.

وستكون القيادة هي أكثر وسائل النقل شيوعًا، وفقًا لـ”لي”، فمن المتوقع إجراء 80% من الرحلات بالسيارات الخاصة تمثل 7.2 مليار رحلة ذاتية القيادة، ومن المتوقع أن تستخدم أكثر من 65 مليون مركبة الطرق السريعة في البلاد.

وبحسب البيانات فإنه سيكون هناك 1.8 مليار رحلة عبر أشكال النقل الأخرى، بما في ذلك السكك الحديدية والممرات المائية والطيران المدني وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وباعتبارها واحدة من أكثر طرق السفر التقليدية، فمن المتوقع أن يشهد نظام السكك الحديدية في الصين 480 مليون رحلة ركاب خلال فترة العطلات، بزيادة قدرها 38% عن عام 2023، و18% عن عام 2019.

وفقا لشركة السكك الحديدية الحكومية الصينية، التي قالت إن متوسط عدد ركاب السكك الحديدية سيصل إلى 12 مليون مسافر يوميا.

وأكد “لي” أن السلطات واثقة من قدرتها على التعامل مع هذا “الاختبار” لأن لديها خطط طوارئ لحالات الطوارئ مثل سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى إجراء فحص وصيانة شاملين لجميع المركبات والسفن ومرافق النقل قبل ذروة العطلة، وحث “لي” الناس على وضع خطط للسفر مقدما.