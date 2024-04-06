بعدما أثرت جائحة كورونا سلباً على قطاع السياحة والسفر، فإن القطاع يستعد لتحقيق مساهمة غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي.

وتسببت إجراءات الإغلاق والقيود التي أوقفت رحلات السفر في الأيام الأولى للجائحة، في التأثير بشكل سلبي على قطاع السياحة والسفر، وفقا لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتوقع التقرير، أن يضيف قطاع السياحة والسفر العالمي ما يزيد عن 11.1 تريليون دولار للاقتصاد العالمي في 2024، بالمقارنة مع 10 تريليونات دولار المسجلة في 2019.

وتعد الأرقام المسجلة في عام 2019، والمقدرة بنحو 10 تريليونات أعلى مستوى على الإطلاق لمساهمة قطاع السياحة والسفر العالمي للاقتصاد العالمي.

وتوقع التقرير أن يصل إنفاق كل من السياح المحليين والدوليين إلى نحو 7.2 تريليون دولار، موزعة بين 5.4 تريليون دولار من إنفاق المسافرين المحليين، و1.89 تريليون دولار بالنسبة للسياح الدوليين.

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن التوقعات حول مساهمة السياحة والسفر في الاقتصاد العالمي أكثر تفاؤلاً على مدار عقد من الآن، بواقع 16 تريليون دولار مع ما يصل إلى أكثر من 449 مليون وظيفة.

ووفر أداء قطاع السياحة والسفر خلال عام 2023 زخماً ضخما، حينما سجل نحو 9.9 تريليون دولار، في الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكره تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة.

بينما ناشدت رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين بضرورة التوجه نحو دعم قطاعاتهم الوطنية للسياحة والسفر.

وقالت جوليا سيمبسون: قد تواصل كلا من الولايات المتحدة والصين معاناتهما الشديدة، في حين أن الدول الأخرى تشهد عودة قوية وسريعة للزوار الدوليين.