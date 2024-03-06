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السعودية تتطلع إلى جذب 80 مليار دولار من السياحة

في السنوات الأخيرة، استثمرت المملكة العربية السعودية بكثافة في قطاع السياحة كجزء من خطتها الرئيسية لرؤية 2030، والتي تتضمن استثمارًا بقيمة 800 مليار دولار لتحويل مشهد السفر.

فريق التحرير by فريق التحرير

يستمر الدفع السياحي في المملكة العربية السعودية حيث تتطلع المملكة إلى جذب ما يصل إلى 80 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة إلى القطاع المزدهر بحلول عام 2030.

وفي حديثه إلى بلومبرغ، كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن المملكة تتطلع إلى تقاسم العبء المالي في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ خطتها الرئيسية لرؤية 2030 لجذب 150 مليون سائح في 6 سنوات.

وقال الخطيب “أريد أن يمثل القطاع الخاص غالبية الاستثمار”، مضيفا أن الهدف هو جمع 60 مليار دولار إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030. “هذا هدف طموح للغاية”.

خطة السياحة لجذب 80 مليار دولار

خطة السياحة لجذب 80 مليار دولار

وبحسب وزارة السياحة، استضافت السعودية 106 ملايين زائر في عام 2023، ساهموا بأكثر من 250 مليار ريال (66.66 مليار دولار) في اقتصاد البلاد.

وقال الخطيب لبلومبرغ إن المملكة العربية السعودية تعتمد على سكان الطبقة المتوسطة في الهند والصين لتعزيز أعداد السياحة الدولية وترى أن المملكة المتحدة سوق جذابة، بينما أضاف أن الوجهات التي تتطلب رحلات طيران طويلة المدى لأكثر من 8 ساعات لا تزال قائمة. تحدي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة لتعزيز الاستثمارات الخاصة في المواقع السياحية الرئيسية في جميع أنحاء المملكة بمقدار 42 مليار ريال (11 مليار دولار) وتحقيق زيادة سنوية متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 16 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار). بحلول عام 2030.

خطة السياحة لجذب 80 مليار دولار

يهدف برنامج تمكين الاستثمار السياحي (TIEP) إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في قطاع السفر بالمملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وتتوقع المملكة العربية السعودية أيضا أن تؤثر هذه المبادرة بشكل كبير على المشهد الاجتماعي والاقتصادي، مما يؤدي إلى إنشاء 42000 مفتاحا جديدا للغرف وحوالي 120000 فرصة عمل.

في السنوات الأخيرة، استثمرت المملكة العربية السعودية بكثافة في قطاع السياحة كجزء من خطتها الرئيسية لرؤية 2030، والتي تتضمن استثمارًا بقيمة 800 مليار دولار لتحويل مشهد السفر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...