السياحة في تونس.. 8.8 مليون زائر في 2023

قال مسؤول في وزارة السياحة التونسية إن بلاده استقبلت 8.8 مليون زائر خلال عام 2023 الذي شارف على نهايته، بزيادة بلغت نسبتها 49.3% عن العام الماضي، كما تجاوزت الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل انتشار جائحة كوفيد-19.

وبحسب أيمن رحماني، مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة، كان هدف تونس الوصول إلى 80% من الأرقام المسجلة عام 2019 حين دخل البلاد 8.7 مليون زائر، لكن تم تجاوز العدد في 10 كانون الأول/ديسمبر مع 8.8 مليون زائر.

وأكد رحماني لوكالة فرانس برس “إذا حافظنا على نفس النسق بحلول نهاية عام 2023، فسنصل إلى 9.6 مليون زائر”.

وكشف المسؤول التونسي أن الإيرادات بلغت 6.7 مليار دينار (حوالي ملياري يورو) حتى 10 كانون الأول/ديسمبر 2023. مشيراً إلى أن “هذا رقم استثنائي”، مع الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحتملة البالغة 6.9 مليار دينار بحلول نهاية 2023.

ويأتي الجزائريون في طليعة زوار تونس بـ 2.7 مليون زائر، يليهم الليبيون (2.1 مليون) ثم الفرنسيون (974 ألف).