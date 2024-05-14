السعودية تشهد طفرة في قطاع السياحة.. ارتفاع الطلب على التراخيص بنسبة 90%

أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، خلال مؤتمر مبادرة “المستقبل العظيم” السعودية – البريطانية في الرياض، عن ارتفاع الطلب على التراخيص في القطاع السياحي بالمملكة بنسبة 90%.

أشار الخطيب إلى أن المملكة أصبحت مركزًا عالميًا للابتكارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع 800 مليار ريال، ويساهم قطاع السياحة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة 800 شخصية من القطاعين الحكومي والخاص في السعودية وبريطانيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتنعكس هذه الأرقام على الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد السعودي وتطوير قطاع السياحة كركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.