السياحة ستنتعش في 2024 (تقرير)

توقع تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الجمعة انتعاش السياحة العالمية في 2024 وتعافيها بالكامل من تداعيات جائحة كوفيد-19 وأن يتجاوز عدد السياح الدوليين بنسبة 2% عن عام 2019.

وكانت نسبة السياحة الدولية وصلت في 2023 إلى 88% من مستويات ما قبل الجائحة، ويقدر عدد المسافرين الدوليين حوالي 1.3 مليار مسافر.

وقال التقرير إن زيادة عدد الرحلات الجوية وتعافي الأسواق الآسيوية سيتيحان عودة كاملة لأنشطة السياحة في جميع أنحاء العالم هذا العام، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، يشكل خطراً على القطاع لأنه قد يؤثر على رغبة الأفراد في تنفيذ خططهم للسفر.

استعاد الطلب على السفر في أوروبا وإفريقيا في العام المنصرم، تقريباً مستويات ما قبل الجائحة، فيما تجاوزها في الشرق الأوسط.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن بعض الوجهات السياحية نجحت باستقطاب عدد أكبر من السياح الدوليين في العام الماضي بالمقارنة مع 2019، وحددتها بـ:

دول جنوب أوروبا المطلة على البحر المتوسط

منطقة البحر الكاريبي

دول أميركا الوسطى

شمال إفريقيا

الأسواق الناشئة تقود التعافي

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إن “الأسواق الناشئة ستقود تعافي القطاع عالمياً في عام 2024”.

وأضافت أن “الطلب المتزايد من هذه الأسواق سيساعد على تعويض الضعف المتوقع في الطلب من الأسواق المتقدمة”.

وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن ينمو عدد السياح الدوليين القادمين من الأسواق الناشئة بنسبة 3.2% في عام 2024، بينما من المتوقع أن ينمو عدد السياح الدوليين القادمين من الأسواق المتقدمة بنسبة 1.4%.

الانتعاش الاقتصادي العالمي يدعم التعافي

وأضافت بولوليكاشفيلي “الانتعاش الاقتصادي العالمي سيساعد أيضًا على زيادة الطلب على السفر”. وأضافت أن “زيادة الدخل المتاح ستمنح الناس المزيد من المال لقضاءه على السفر”.

وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.6% في عام 2024، وهو ما سيساعد على زيادة الطلب على السفر.

التحديات التي تواجه تعافي السياحة

على الرغم من التوقعات الإيجابية، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه التعافي الكامل للسياحة العالمية. ومن بين هذه التحديات:

استمرار جائحة كوفيد-19، والتي يمكن أن تؤدي إلى فرض قيود جديدة على السفر.

ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للناس.

الأزمات الحاصلة في الشرق الأوسط وبين أوكرانيا وروسيا

ورجحت المنظمة أن تنتعش السياحة في الصين خلال 2024 بعد أن أتاحت الحكومة لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا السفر إليها دون تأشيرة حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ووفقاً لتقرير المنظمة، بلغت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي في 2023 نحو 3.3 تريليون دولار.