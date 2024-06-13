السياحة المغربية تستقطب 5.9 مليون سائح خلال 5 أشهر

شهد قطاع السياحة المغربي نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث استقطب 5.9 مليون سائح، بزيادة قدرها 770 ألف سائح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولم يقتصر تأثير هذا النمو على القطاع السياحي فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات أخرى مثل الصناعة التقليدية، التي حققت مبيعات بالعملة الصعبة بلغت 11 مليار درهم.

وتساهم السياحة بنسبة 7% من الناتج الداخلي الخام، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لـ 2.5 مليون مغربي، مما يجعلها قطاعًا حيويًا للاقتصاد الوطني.

وتهدف الحكومة المغربية إلى استقطاب 26 مليون سائح بحلول عام 2030 الذي ستستضيف فيه مباريات في بطولة كأسي العالم لكرة القدم إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وقد تم إطلاق خارطة طريق 2023-2026، التي بدأت تؤتي ثمارها، وتتضمن استثمارات بقيمة 6.1 مليار درهم.

وتسعى هذه الخطة إلى تطوير تجربة السائح من خلال التركيز على 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، بهدف استقطاب 17.5 مليون سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، وخلق 200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2026.

وبعد مرور 14 شهرًا على إطلاق خارطة الطريق، تم تحقيق نتائج إيجابية، بما في ذلك إطلاق حملة ترويجية عالمية، وزيادة عدد مقاعد النقل الجوي بنسبة 22% في عام 2023، وعقد اتفاقية شراكة مع شركة “RYANAIR” لتوسيع شبكة النقل الجوي.

كما شهد القطاع السياحي استثمارات بقيمة 8 مليارات درهم حتى نهاية عام 2023، وتزايد اهتمام العلامات التجارية العالمية بالاستثمار في المغرب.