خالد موسى العمراني

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استثمارات السياحة العلاجية بالشرق الأوسط تسجل 108 مليار دولار

قالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، أن حجم الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية بالشرق الأوسط، وصل لأكثر من 108 مليارات دولار.

خالد موسى العمراني
السياحة العلاجية

أعلنت بسمة بنت عبد العزيز الميمان، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، عن وصول حجم الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية إلى أكثر من 108 مليارات دولار في الشرق الأوسط.

وتوقعت الميمان، وصول الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، إلى 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط بحلول عام 2025.

العوائد الاقتصادية للسياحة الصحية

وأوضحت بسمة بنت عبد العزيز، خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من منتدى عسير السعودي الصحي بعنوان “السياحة الاستشفائية”، أن السفر من أجل الصحة والاستشفاء أصبح من أهم الأنماط السياحية للعوائد الاقتصادية التي تحققها صناعة السياحة في الوجهات السياحية.

وتابعت: “مع التطور المستمر في الخدمات الطبية فإن نمط سياحة الصحة والاستشفاء يعد من أكثر الأنماط السياحية القابلة للنمو والتطوير خاصة مع ما تتمتع به الوجهات السياحية من مقومات مناسبة سواء الطبيعية منها أو تلك التي أنشأتها الدولة والقطاع الخاص”.

أقسام السياحة الصحية

مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وقالت الميمان، إن السياحة الصحية، تنقسم إلى نمطين أساسيين هما: “السياحة العلاجية، والسياحة الاستشفائية”.

وتابعت: “إن السياحة الصحية، هي أحد المنتجات السياحية الهادفة إلى الإسهام في تحسين الصحة البدنية والعقلية للإنسان من خلال الأنشطة الطبية والاستشفائية التي تزيد من قدرته على تلبية احتياجاتهم الخاصة، والعمل بشكل أفضل داخل بيئته ومجتمعه”.

وأشارت الميمان إلى أن استيعاب الطلبات المتزايدة على منتج السياحية الاستشفائية سيرتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذ خطط ناجحة لتحسين البنية التحتية، وتوفير الطاقة الاستيعابية الفندقية، والإدارة، والأمن، والابتكار التقني، والحد من الآثار البيئية.

واستشهدت الميمان، بمنطقة عسير التي تعد من الأمثلة الحية للتجارب السياحية الفريدة، والتي يمكن تنفيذ برامج السياحة الاستشفائية في وجهاتها المتعددة.

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