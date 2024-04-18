السياحة السعودية تحلق عالياً.. توقعات بوصول أعداد السائحين لـ 31.3 مليون زائر في 2024

كشف شركة بي.إم.آي للأبحاث BMI Research عن توقعاتها بنمو قوي للسياحة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري.

وتوقعت الشركة التابعة لـ “فيتش سوليوشنز” Fitch Solutions أن يصل عدد زوار السعودية إلى نحو 31.3 مليون زائر، بزيادة بنسبة 18.9% عن العام الماضي.

ويُشير التقرير إلى أن عام 2023 شهد عودة ملحوظة للسياحة إلى السعودية، حيث وصل عدد الزوار إلى 26.3 مليون، وهو ما يُعادل مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وتتوقع شركة بي.إم.آي استمرار هذا الارتفاع في عدد الزوار خلال السنوات القادمة، ليصل إلى 36.1 مليون زائر بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 6.7%.

ويرجح التقرير أن يُعزى هذا النمو إلى الجهود التسويقية المكثفة التي تبذلها المملكة للترويج لها كوجهة سياحية ترفيهية جذابة، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في إنشاء الفنادق والمنتجعات، وزيادة خطوط النقل الجوي مع أسواق المصدر الرئيسية.

وعلى صعيد الإيرادات، من المتوقع أن ترتفع عائدات المملكة من السياحة الدولية بنسبة 19% لتصل إلى 23.9 مليار دولار في عام 2024، مع استمرار نمو عدد الزوار. وبحلول عام 2028، تُتوقع بي.إم.آي أن تصل هذه الإيرادات إلى 28.1 مليار دولار.

وكانت عائدات السعودية من السياحة قد بلغت 20 مليار دولار في عام 2023.

ووفقًا للتقرير، وتُواصل المملكة العربية السعودية تسويق مشاريعها العملاقة، حيث تستثمر بكثافة في تطوير علامة تجارية ترفيهية وفاخرة من خلال شركة البحر الأحمر للتطوير، مع بذل جهود مماثلة لمشروع “أمالا” في الرياض.

تأتي هذه التوقعات في إطار التزام الحكومة السعودية بتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، حيث تسعى المملكة في إطار رؤية 2030 إلى الاستثمار في عدد من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك السياحة.

وقد حققت السعودية في العام الماضي أحد مستهدفاتها السياحية لعام 2030 المتمثل في استقبال 100 مليون سائح سنويًا من الداخل والخارج، ووضعت هدفًا جديدًا لجذب 150 مليون زائر بحلول عام 2030.