أفادت الإحصائيات الرسمية بأن عدد السياح الوافدين إلى المملكة العربية السعودية تجاوز الـ 27 مليون سائح من الخارج خلال العام الماضي 2023، وذلك بفضل بداية تطبيق التأشيرة الإلكترونية، التي ساهمت في تيسير دخول الزوار إلى البلاد.

وأكد وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، خلال مشاركته في قمة الأولوية والمقدمة من مؤسسة مبادرة “مستقبل الاستثمار” في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، على ترحيب المملكة بالمستثمرين الدوليين في قطاع السياحة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة المتاحة في هذا القطاع.

وخلال جلسة حوارية ضمن القمة، أشار الوزير إلى أن الاستثمارات في قطاع السياحة تُعَد أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتحدث عن التحديات التي واجهتها المملكة في هذا المجال ونجاحها في تحويل اقتصادها نحو التنويع.

وأوضح الوزير بأن السياحة تعتبر قطاعًا مهمًا للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى تقرير حديث من المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الذي يتوقع أن يسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 11.4% في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2034.

وأضاف الوزير أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز مكانة المملكة السياحية العالمية وتسهيل رحلة المستثمرين وتخفيف العقبات التي تواجههم.

وأكد الوزير التزام المملكة بتحقيق السياحة المستدامة من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة (STGC)، وأشاد بالعلاقات المتميزة بين المملكة والبرازيل وتعاونهما في عدة مجالات، بما في ذلك السياحة.