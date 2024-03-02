قطاع السياحة في السعودية يوظف 45% من النساء

مع توظيف 925 ألف فرد، تشكل النساء 45% من القوى العاملة في قطاع السياحة السعودي، مما يسلط الضوء على مساهمة القطاع في تمكين رأس المال البشري وتعزيز المهارات للمستقبل

كشفت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد عن إنجاز هام فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في قطاع السياحة في المملكة خلال جلسة “إنشاء قوة عاملة مستقبلية في صناعة السياحة وخارجها” في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض.

وقالت إن النساء تشكل نحو 45% من القوى العاملة في القطاع السياحي بالمملكة، من أصل 925 ألف شخص يعملون بالقطاع الحيوي.

وركزت جلسة الحوار، التي تضمنت أيضًا رؤى من قادة التكنولوجيا والسياحة، بما في ذلك الدكتورة كريستينا يان تشانغ، الرئيس التنفيذي لمعهد ميتافيرس، وأليستير جوسلينج، الرئيس التنفيذي لشركة EXTREME International، على الدور الحاسم للتكنولوجيا في تحويل الوظائف على مستوى العالم.

ومع تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي بأن 33% من الوظائف العالمية سيتم إعادة تشكيلها من خلال التقدم التكنولوجي، كان التركيز على ضرورة إعادة تشكيل المهارات وتطوير كفاءات جديدة، وخاصة في علوم البيانات، لدعم عمليات صنع القرار.

وشدد نائب الوزير على أهمية دمج التكنولوجيا في قطاع السياحة لاستكشاف فرص جديدة والتكيف مع المناظر الطبيعية المتغيرة. وتطرقت المناقشة أيضا إلى إمكانات الواقع الافتراضي لتعزيز التجارب السياحية والحاجة إلى فنيين ماهرين قادرين على الاستفادة من التقنيات الحديثة لإفادة الصناعة والمجتمع ككل.

نمو قطاع السياحة السعودي

وخلال عام 2023 استضافت المملكة العربية السعودية أكثر من 100 مليون سائح، مما يمثل علامة فارقة في رحلتها لتصبح قوة سياحية عالمية.

الإنجاز السعودي تم تحقيقه قبل سبع سنوات من الموعد المحدد له، وهو ما يسلط الضوء على دور المملكة الرائد في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة لقطاع السياحة في جميع أنحاء العالم.

واستقبلت المملكة نحو 27 مليون سائح دولي ونحو 79 مليون سائح محلي بإنفاق بلغ 67 مليار دولار.

وتمكنت المملكة من تنفيذ العديد من المبادرات والإصلاحات الإستراتيجية التي دفعت قطاع السياحة إلى آفاق جديدة.

ومع زيادة بنسبة 390% في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية في عام 2023، من المتوقع أن تتجاوز مساهمة السياحة في إجمالي القيمة المضافة غير النفطية 7%.

أظهر قطاع السياحة في المملكة مرونة ملحوظة، حيث وصل الإنفاق الداخلي إلى أكثر من 37 مليار دولار أمريكي في عام 2023 وزيادة كبيرة في إشغالات الفنادق في جميع أنحاء المملكة.