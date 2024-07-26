وجهتان في السعودية بقائمة “التايم” لأفضل الوجهات السياحية بالعالم 2024

اختارت مجلة “التايم” الأمريكية، وجهتين سياحيتين في محافظة “العلا” بالمملكة العربية السعودية، ضمن قائمة “التايم” لأفضل الوجهات السياحية بالعالم عام 2024، والتي تضم وجهات سياحية استثنائية تستحق الزيارة.

قائمة “التايم” لأفضل الوجهات السياحية بالعالم

وتصدر قائمة “التايم” لأفضل الوجهات سياحية بالعالم كل عام، بناءً على ترشيحات شبكتها من المحررين، والمراسلين، للوجهات السياحية، بما تتضمنه من عروض متنوعة من الفنادق، والرحلات البحرية، والمطاعم، والمعالم السياحية، والمتاحف، والحدائق، وغيرها الكثير، مع التركيز على تلك التي تقدم تجارب جديدة ومبتكرة، حسب وكالة الأنباء السعودية.

Introducing the World’s Greatest Places of 2024—100 extraordinary destinations to explore https://t.co/Bapqh0HiOu pic.twitter.com/pFznp7Ug49 — TIME (@TIME) July 25, 2024

وتتميز قائمة المجلة الأمريكية العريقة، التي تصدر كل عام بشهرة ومكانة عالمية، بما يجعل هذه الجائزة المرموقة رمزاً للتميز، واعترافاً بالجودة العالية في قطاع السفر والسياحة.

وجهتان بالعلا في السعودية ضمن قائمة “التايم”

وجاء ضمن قائمة “التايم” لأفضل الوجهات السياحية بالعالم عام 2024، من السعودية، فندق “دار طنطورة ذا هاوس هوتيل”، ومحمية “شرعان” الطبيعية، وتوجد الوجهتين السياحيتين في محافظة “العلا“.

العُلا تتألق بوجهتين متميزتين على قائمة مجلة تايم "لأعظم الأماكن في العالم" لعام 2024.https://t.co/LNV9keo1Vw#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/9QewII76bL — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) July 25, 2024

ما هو فندق “دار طنطورة ذا هاوس هوتيل”؟

فندق “دار طنطورة” أحد المعالم المهمة في محافظة “العلا”، بالسعودية، جاء ضمن قائمة “التايم” لأفضل الوجهات السياحية بالعالم عام 2024، بعدد من المميزات، ومن أبرزها:

الفندق افتتح في مايو من عام 2024، وهو أول فندق في قلب بلدة العلا القديمة. يقع في بلدة العلا القديمة، الحاصلة على تقييم كإحدى أفضل القرى السياحية في العالم من قبل منظمة السياحة العالمية لعام 2022. يتفرد الفندق بموقعه ضمن المباني الطينية الأثرية التي تعود إلى أكثر من 800 عام. تعكس تصاميم الفندق الفاخرة وسط الواحة الصحراوية التزام العلا بالحفاظ على التراث وفق مبادئ الاستدامة. يوفّر الفندق الفاخر الصديق للبيئة الذي يضم 30 غرفة فندقية، تجربة إقامة استثنائية تجمع عراقة التاريخ، وتقاليد الحياة القديمة مع وسائل الراحة والرفاهية العصرية.

ماذا تعرف عن محمية “شرعان”؟

جاءت محمية “شرعان“، الواقعة في محافظة “العلا”، بالمملكة العربية السعودية ضمن قائمة “التايم” لأفضل الوجهات السياحية بالعالم عام 2024، لتميزها بعدد من المميزات، وفي مقدمتها:

تمتد على مساحة 1500 كيلومتر مربع. تعد كنزا عالميا من العجائب الطبيعية. تهدف المحمية إلى حماية النظام البيئي الحسّاس في “العلا”. توفر البيئة المناسبة للكائنات البرية المهددة بالانقراض مثل الذئاب العربية، والغزلان، والثعالب الحمراء ذات الأذنين الكبيرتين، وغيرها الكثير من أنواع النباتات والحيوانات النادرة. تسعى المحمية إلى أن تكون مركزاً آمناً يوفر جميع الظروف الملائمة لعودة النمور العربية المهددة بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية، التي توجد الآن في مركز خاص للتكاثر والرعاية خارج المحمية.