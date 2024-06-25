السعودية وجهة سياحية رسمية للصين.. 5 ملايين سائح في 2030

أصبح من السهل على المواطن الصيني زيارة السعودية، بعد اعتماد المملكة كوجهة سياحية رسمية للصين، بداية من مطلع يوليو 2024.

وسياسة اعتماد الصين، لأي دولة كوجهة سياحية لمجموعات السياح من الصين، هي اتفاقية ثنائية بين الصين وأي دولة تسمح لمواطنيها بالسفر إلى وجهات خارجية محددة لأغراض سياحية في مجموعات منظمة.

وتم تقديمها لأول مرة في أوائل التسعينيات لاستيعاب الاهتمام المتزايد للمواطنين الصينيين بالسفر الدولي.

السعودية تهدف لجذب 5 ملايين سائح صيني 2030

وتمثل هذه المبادرة خطوة رئيسية نحو هدف المملكة المتمثل في جعل الصين ثالث أكبر سوق مصدر للوافدين الدوليين بحلول عام 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتتوافق الاتفاقية مع هدف المملكة، المتمثل في جذب 5 ملايين سائح صيني بحلول عام 2030، وذلك بفضل الرحلات الجوية المباشرة الجديدة من طيران الصين، وتشاينا إيسترن، وتشاينا ساوثرن، إلى جانب رحلات الخطوط السعودية الحالية.

علاوة على ذلك، فإنه يسلط الضوء على التزام المملكة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، والاستفادة من الفرص في قطاع السياحة، وتعزيز التفاهم المتبادل، والتعاون، والنمو الاقتصادي بين البلدين.

المملكة مستعدة لاستقبال السياحة الصينية

وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن الاتفاقية “توضح استعداد المملكة لاستقبال الزوار الصينيين”.

وأضاف: “لقد لعبت هيئة السياحة بالمملكة، دورا حاسما في تسهيل الحصول على التأشيرة، وخفض الرسوم، وتحسين الاتصال الجوي، وضمان جاهزية الوجهة من خلال المعلومات بلغة الماندرين المتاحة على www.visitsaudi.cn، ولافتات الماندرين في المطارات، والناطقين بلغة الماندرين. المرشدين السياحيين وموظفي الفندق”.

وأضاف سفير المملكة لدى الصين عبد الرحمن بن أحمد الحربي:” من خلال تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين، تفتح الاتفاقية الأبواب أمام التنمية الاقتصادية عبر القطاعات، مما يعود بالنفع على كلا البلدين”.

إجراءات تسهيل السياحة الصينية للمملكة

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للسياحة بالمملكة، فهد حميد الدين، إن اعتماد المملكة كوجهة سياحية للزوار الصينيين يعكس جهود المملكة المستمرة ومشاركتها في المعارض والمؤتمرات التجارية، مما أدى إلى إبرام اتفاقيات مع المنظمات الصينية.

وأضاف: “نحن نسعى جاهدين لتوفير تجربة سلسة وممتعة وآمنة للسياح الصينيين، بما في ذلك إجراءات التأشيرة المبسطة، وزيادة سعة الطيران، وتكامل لغة الماندرين عبر المطارات، والواجهات، والمواقع السياحية والمنصات الرقمية مثل موقع “زوروا السعودية”.