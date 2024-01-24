كيف أثرت رؤية السعودية 2030 على قطاع السياحة والضيافة؟

في تطورات مستقبلية هامة لقطاع الضيافة في المملكة، يستعد القطاع لتوسيع كبير بإنشاء 315 ألف وحدة فندقية بحلول عام 2030.



من بين هذه المشاريع، ستتمثل الفنادق الفاخرة في 77%، مما يعزز مكانة المملكة كواحدة من الوجهات السياحية الرائدة.



يتوقع أيضًا بحسب تصريحات، الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار”، فأن السياحة شهدت نموًا ملحوظًا يصل إلى 58% في عام 2023، مما يعكس الثقة المتزايدة والاهتمام المتزايد بالقطاع.



وقال خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أن المملكة تستعد لتوسيع كبير في قطاع الضيافة، حيث يتوقع إنشاء 315 ألف وحدة فندقية بحلول عام 2030.



وأوضح أن الفنادق الفاخرة ستشكل 77% من المشاريع القادمة، مشيرًا إلى أن النمو المتوقع في أعداد السياح يصل إلى 58% في عام 2023، مما يضع المملكة في المرتبة الثانية عالميًا.



أكد أن الاستثمار في تطوير وإدارة المرافق السياحية يلعب دورًا بارزًا في تحسين الخدمات المقدمة للزوار، ويساهم في تعزيز الصورة العامة للمملكة ودعم النمو الاقتصادي.



وأشار إلى أن “أسفار” تسهم في تكامل المنظومات السياحية في المدن الواعدة، حيث تستثمر في قطاعات الترفيه والتجزئة والضيافة، بما في ذلك الفنادق والمطاعم.





ركز الرئيس التنفيذي على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تجديد المشهد الحضري والمحافظة عليه،



حيث تعتمد “أسفار” على مفهوم الشراكة المبتكرة لإنشاء وتطوير مشاريع عالمية. وأكد حرص الشركة على تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل طويلة الأمد وتطوير المهارات السعودية في مجال الضيافة والسياحة.



رئيس "أسفار": رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز الثقة .. والمملكة الثانية عالميًا في نمو السياحة.https://t.co/47WhoECaoV#واس_اقتصادي pic.twitter.com/IZYfl0svwj — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) January 23, 2024