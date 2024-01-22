السعودية توثق “أبو الوعول” أطول كهف وجهة جيولوجية سياحية جديدة

وثّق فريق جيولوجي متخصص من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أطول كهف في المملكة من “البازلت”، كواجهة جيولوجية سياحية جديدة في شمال شرق المدينة المنورة.



وبحسب ما قاله طارق أبا الخيل، المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، فإن الكهف يمتد طوله قرابة 5 كيلو مترات، وسيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له.



ونقلت وكالة أنباء السعودية “واس” عن “أبا الخيل” قوله إنه تم إطلاق اسم أبو الوعول علي كهف البازلت الجديد، نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول.



واعتبر المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، هذا الكهف ثروة سياحية تغذّي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة.

وأوضح أنه سيسهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال.



السياحة الجيولوجية في السعودي



وتحظى السعودية بالعديد من المواقع الجيولوجية التي بدأ استغلالها لتكون جزءاً مهماً من التنمية السياحية.

وتمتاز السعودية بطول الساحل لغربي المطل على البحر الأحمر، الذي يضم أكثر من 1150 جزيرة، فيما يبلغ عدد الجزر المطلة على الخليج العربي نحو 150 جزيرة، ما بين الجزر الرملية والبركانية والجزر الصخرية مرجانية التكوين



أرقام قياسية للسياحة في السعودية



ومطلع الأسبوع الجاري، قالت منظمة السياحة العالمية، إن أعداد السياح الوافدين إلى السعودية حقق تعافيًا بنسبة 156% في خلال العام 2023، مقارنةً بالعام 2019.

وتوقعت المنظمة أن تحقق السياحة العالمية تعافيا تمامًا من جائحة كوفيد-19 خلال 2024، وأن تنمو بنسبة 2% مقارنة بعام 2019.



وتصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023، وجاءت في الترتيب الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.



وقال التقرير إن مختلف الوجهات السياحية في السعودية شهدت إقبالا كبيرًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج خلال العام 2023.



ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج



وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية متميزة، ويعكس ذلك ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالسعودية ومدى تنوعها.