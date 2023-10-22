السعودية تُعيد رسم خارطة “السياحة العالمية”

فازت المملكة العربية السعودية، برئاسة فريق عمل “إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل” التابع لمنظمة السياحة العالمية، وذلك بعد إعلان منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية التي عقدت في أوزباكستان.





ويأتي اختيار المملكة تعزيزاً لدورها الريادي والقيادي في القطاع السياحي العالمي، وتأكيدًا على التزامها بتوجيه القطاع نحو مستقبل مستدام ومزدهر في لحظة حيوية لقطاع السياحة، حول العالم.







و أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن اختيار المملكة لرئاسة فريق عمل إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل يُعد شهادة على التزامنا العالمي بتعزيز القطاع وتوسيعه بشكل مسؤول.





وقال “الخطيب”، إن المملكة، ستعمل إلى جانب الدول الأعضاء بالفريق والمنظمة، على وضع إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف، لتحقيق مستقبل مشرق لقطاع السياحة العالمي.





يُذكر أن فريق عمل “إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل” هو مبادرة أطلقتها السعودية وإسبانيا، حيث يعمل الفريق بصفته جهازاً فرعياً للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لرسم خارطة طريق لمستقبل السياحة العالمي.





ويأتي هذا التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع السياحة المملكة في الآونة الأخيرة في أعقاب استضافة المملكة الناجحة ليوم السياحة العالمي في الرياض كونه حدثاً دولياً يبرز مكانتها في استضافة مختلف الفعاليات والبرامج السياحية على المستوى الدولي بقطاع السياحة.