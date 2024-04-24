السعودية تطور 320 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول 2030

تستعد المملكة العربية السعودية لتوسيع قطاع الضيافة من خلال تطوير 320 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، وفقا لتحليل أجرته شركة العقارات نايت فرانك.

وكشفت دراسة الشركة الاستشارية أن ما يصل إلى 67% من المعروض من الغرف الفندقية المخطط لها في المملكة سيندرج في فئتي “الراقية” أو “الفاخرة”، في إشارة إلى أماكن الإقامة من فئة 4 نجوم و5 نجوم، على التوالي.

السعودية.. 150 مليون سائح بحلول عام 2030

وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطفرة المتوقعة في السياحة، حيث من المتوقع أن يصل عدد السياح المحليين والدوليين إلى 150 مليون بحلول عام 2030.

مع هدف الترحيب بـ150 مليون زائر بحلول عام 2030 وبزيادة قدرها 50% عن هدفها السابق تعمل الحكومة السعودية بنشاط على استكشاف استراتيجيات مختلفة لجذب المسافرين الدوليين.

ويشمل ذلك تطوير العروض الثقافية والترفيهية على مستوى البلاد، والتي تكمل عوامل الجذب الحالية مثل سباق الجائزة الكبرى بجدة F1 والعديد من المواسم الترفيهية.

من الإضافات الجديرة بالذكر المتنزهات الترفيهية مثل بوليفارد وورلد في الرياض، إلى جانب ترخيص 24 متنزها إضافيا من قبل الهيئة العامة للترفيه السعودية خلال العام الماضي.