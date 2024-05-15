السعودية تصدر أول تراخيص لتشغيل المراسي على البحر الحمر

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين السياحة الساحلية في البحر الأحمر في السعودية، الحزمة الأولى من تراخيصها، وتضمنت ثلاثة مشغلين للمراسي البحرية السياحية لكل من مرسى الأحلام السياحي في مدينتي جدة وجازان، ومرسى البحر الأحمر في مدينة جدة.

وياتي منح التراخيص في إطار مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر التي تتضمن:

إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية،

المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع سياحي ساحلي واعد.

وتستهدف هذه الخطوة:

تفعيل أدوار ومهام الهيئة بغرض تطوير عمليات المراسي التشغيلية والفنية،

رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار،

الحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها،

تنظيم نموذج عمل الوسائط البحرية،

تعزيز وتطوير السياحة الساحلية وذلك من خلال زيارات الهيئة الميدانية للمراسي السياحية في كل من جدة، وجازان، والليث، وينبع، كخطوة استباقية لتقديم الدعم الفني والإداري والاستشاري للبدء في منح تراخيص مشغلي المراسي البحرية السياحية، وضمان الامتثال وتطبيق المعايير الدولية المثلى مع التأكد من جاهزية وملاءمة هذه المرافق لاستقبال الزوار والسياح المحليين والدوليين.

بقفزة نوعية نحو تطوير قطاع السياحة الساحلية؛ #الهيئة_السعودية_للبحر_الأحمر تصدر أولى تراخيصها لمشغلي المراسي البحرية السياحية بالمملكة، وذلك في إطار مهامها لتنظيم وتفعيل قطاع السياحة الساحلية pic.twitter.com/orkpBjIkwD — الهيئة السعودية للبحر الأحمر (@RedSeaSaudi) May 15, 2024

وشملت زيارات الهيئة الميدانية العديد من التحسينات الجوهرية والمهمة للمراسي السياحية، وفقاً لمعايير واشتراطات وضعتها الهيئة، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع من خلال القطاع الخاص كشريك إستراتيجي ومسهم فاعل في تنمية قطاع السياحة الساحلية بالمملكة.

وتعكس هذه التراخيص الجديدة التزام الهيئة في تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية، من خلال توفير بيئة ملائمة وآمنة للزوار المحليين والدوليين على ساحل البحر الأحمر لتصبح وجهة سياحية عالمية.