فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تصدر أول تراخيص لتشغيل المراسي على البحر الحمر

تعكس التراخيص الجديدة التزام السعودية بتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين السياحة الساحلية في البحر الأحمر في السعودية، الحزمة الأولى من تراخيصها، وتضمنت ثلاثة مشغلين للمراسي البحرية السياحية لكل من مرسى الأحلام السياحي في مدينتي جدة وجازان، ومرسى البحر الأحمر في مدينة جدة.

وياتي منح التراخيص في إطار مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر التي تتضمن:

  • إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية،
  • المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع سياحي ساحلي واعد.

وتستهدف هذه الخطوة:

  • تفعيل أدوار ومهام الهيئة بغرض تطوير عمليات المراسي التشغيلية والفنية،
  • رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار،
  • الحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها،
  • تنظيم نموذج عمل الوسائط البحرية،
  • تعزيز وتطوير السياحة الساحلية وذلك من خلال زيارات الهيئة الميدانية للمراسي السياحية في كل من جدة، وجازان، والليث، وينبع، كخطوة استباقية لتقديم الدعم الفني والإداري والاستشاري للبدء في منح تراخيص مشغلي المراسي البحرية السياحية، وضمان الامتثال وتطبيق المعايير الدولية المثلى مع التأكد من جاهزية وملاءمة هذه المرافق لاستقبال الزوار والسياح المحليين والدوليين.

وشملت زيارات الهيئة الميدانية العديد من التحسينات الجوهرية والمهمة للمراسي السياحية، وفقاً لمعايير واشتراطات وضعتها الهيئة، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع من خلال القطاع الخاص كشريك إستراتيجي ومسهم فاعل في تنمية قطاع السياحة الساحلية بالمملكة.
وتعكس هذه التراخيص الجديدة التزام الهيئة في تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية، من خلال توفير بيئة ملائمة وآمنة للزوار المحليين والدوليين على ساحل البحر الأحمر لتصبح وجهة سياحية عالمية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...