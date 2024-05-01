السعودية تسعى لتوفير 120 ألف فرصة عمل في قطاع الضيافة

تستهدف مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة، التي دشنتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار في السعودية، جذب استثمارات إلى قطاع الضيافة في وجهات سياحية محددة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال، وتوفير 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030.

ويأتي تدشين مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي الذي أطلقته وزارة السياحة مؤخراً، على هامش قمة مستقبل الضيافة المقامة في الرياض تحت شعار “استثمر في السعودية وازدهر في السياحة”، بحضور عددٍ من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي، أن مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة، التي تأتي بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تُعد جزءاً من الأهداف الإستراتيجية لوزارة السياحة لتعزيز مكانة المملكة كونها وجهة سياحية عالمية مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين وقد صُممت خصيصاً لتناسب طبيعة الوجهات السياحية الواعدة ولتحفيز الاستثمار فيها. وأشار إلى أن المبادرة تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية.

وتسعى مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة إلى:

جذب استثمارات خاصة بقطاع الضيافة في وجهات سياحية محددة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال، بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

· توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030 في تلك الوجهات السياحية،

تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة.

وأشار إلى أن تعاون وزارة السياحة مع عددٍ من الشركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية المتعلقة بالقطاع بما يقارب 22%. وأكد حرص وزارة السياحة على التعاون مع وزارة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية الأخرى من أجل النهوض بالقطاع السياحي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الميزانية العامة للدولة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 10% بحلول عام 2030.

برنامج ممكنات الاستثمار السياحي

وتأتي المبادرة كجزء من برنامج ممكنات الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى:

تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 550 ألف غرفة.

استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

وقد صُممت هذه المبادرة لـ:

تنشيط قطاع الضيافة.

تقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية.

تعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة.

توفير فرص مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة.

وتتضمن المبادرة حزمة من الممكنات والحوافز الإستراتيجية مُعدة خصيصاً لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، وتشمل:

تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة.

تبسيط عمليات تطوير المشاريع.

إيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين.

تطوير عدد من اللوائح التنظيمية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات المهندس صالح الخبتي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة السياحة من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين بما يخدم القطاع السياحي الواعد، مؤكداً أن الوزارة تسعى في ظل ازدياد الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين وتقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في جميع الإجراءات ذات العلاقة، وذلك من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وبسهولة لممارسة الأعمال.

وعقدت وزارة السياحة ممثلة في وكالة تمكين الوجهات السياحية، لقاءات متعددة مع عددٍ من المستثمرين المحليين والدوليين المشاركين في قمة مستقبل الضيافة، جرى خلالها استعراض التسهيلات التي تقدمها الوزارة ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي، ومبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة التي تتضمن باقة من الممكنات الإستراتيجية لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، كما تم خلال اللقاءات الإجابة عن جميع استفسارات وأسئلة المستثمرين.