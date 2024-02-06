السعودية تسجل 100 مليون سائح أنفقوا 100 مليار ريال

حقق القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية في العام 2023 هدف 100 مليون سائح، 77 مليون من الداخل و27 مليون من الخارج وأنفقوا 100 مليار ريال، كما كشف وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب.

وأكد الخطيب خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان “أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030″، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن إستراتيجية سمو ولي العهد الجديدة لـ2030 استهداف والوصول إلى 150 مليون سائح 80 مليوناً من الداخل و70 مليوناً من الخارج.

وأوضح أن المملكة التزمت بتمويل برامج التدريب حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألفاً تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب.

وأكد الخطيب استمرار رحلة تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي مول أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.

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