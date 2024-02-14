السعودية.. شراكة استراتيجية للترويج لدوري كرة القدم

أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم عن توقيع شراكة استراتيجية مع “روح السعودية“، تصبح بموجبها الراعي الرسمي البلاتيني لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود “روح السعودية” الرامية إلى الترويج للسعودية كوجهة سياحية بارزة على مستوى المنطقة والعالم.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة هامة ضمن استراتيجية التحول الخاصة بدوري روشن السعودي، الهادفة إلى زيادة متابعة وانتشار الدوري ليصبح أحد أهم البطولات على مستوى العالم.

وسيتضمن ذلك التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك:

الترويج للدوري السعودي في مختلف أنحاء العالم، وجذب المزيد من المشجعين والمتابعين.

تطوير تجربة المشجعين في المباريات والفعاليات، من خلال تقديم خدمات وبرامج مبتكرة.

دعم الأندية في تطوير برامجها السياحية وتقديمها للجمهور.

الترويج للملكة كوجهة سياحية مميزة لعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، صرح عبدالله بن إبراهيم الحقباني، الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية بالهيئة السعودية للسياحة: “تأتي هذه الشراكة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين نظير المكانة المرموقة والانتشار المتزايد للكرة السعودية على الصعيد الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لجذب الزوار، والترويج للوجهات السياحية الفريدة والفعاليات النوعية والعالمية المقامة حول المملكة طوال العام”.

من جانبه، أكد كارلو نهرا، المدير التنفيذي للعمليات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين: “أن هذه الشراكة مع روح السعودية تعكس التأثير المتنامي للدوري وجاذبيته العالمية، مضيفاً بأن: “هذه الشراكة تجسد التزامنا المشترك نحو تحقيق التميز والتفاني لتقديم تجارب لا تنسى لمشجعي كرة القدم حول العالم، وسنعمل سوياً لإيصال الرياضة والسياحة في المنطقة إلى آفاق جديدة”.