أظهر تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، نشر في يناير الجاري، أن المملكة العربية السعودية قد حققت تعافياً استثنائياً في قطاع السياحة.



حيث سجلت زيادة بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين إليها خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.



وفقًا لتقرير السياحة العالمية، كانت المملكة قادرة على تحقيق هذا الإنجاز البارز في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.



وكانت وزارة السياحة قد أعلنت سابقًا عن تحقيق رقم قياسي جديد في إنفاق الزوار حيث تجاوز الإنفاق 100 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، مما يشير إلى تفضيل الزوار لوجهات المملكة وتنوع الفعاليات السياحية المتاحة.



تأتي هذه القفزة الكبيرة في الأرقام رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حيث نجحت المملكة في تنفيذ استراتيجيات فعّالة لجعلها وجهة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت وزارة السياحة السعودية في وقت سابق، إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الجادة التي بُذلت في تطوير القطاع السياحي، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية وتقديم تجارب سياحية متنوعة ومتميزة للزوار.

وأكدت منظمة السياحة العالمية في تقريرها أن هذا الأداء يسهم في تحقيق نسبة نمو إيجابية في القطاع السياحي على مستوى العالم، حيث تعكس هذه الأرقام النهوض الاقتصادي الذي يحققه القطاع السياحي في المملكة.

من جهة أفادت المنظمة الدولية للسياحة، التابعة للأمم المتحدة، بأن 1.3 مليار سائح قد سافروا إلى الخارج خلال العام الماضي، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 156% مقارنة بحوالي 900 مليون في 2022 و450 مليونا في 2021.

وأوضحت المنظمة أن هذا الإنجاز يشكل 88% من الإحصائيات المسجلة في العام 2019، قبل انتشار جائحة كوفيد-19، حيث سجلت آنذاك 1.46 مليار سائح حول العالم، وهو رقم غير مسبوق بحسب منظمة السياحة العالمية.

و يقول الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: “تؤكد أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية مرونة السياحة وانتعاشها السريع، مع توقع أرقام ما قبل الوباء بحلول نهاية عام 2024.

وقد أصبح للانتعاش بالفعل تأثير كبير على الاقتصادات والوظائف والنمو والفرص المتاحة للمجتمعات. “في كل مكان.

وجاء هذا الارتفاع الكبير في العام 2023 نتيجة للزخم القوي في الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد السياح الوافدين إلى هذه المنطقة مستواهم في العام 2019 بنسبة 22%.

المملكة تحقق تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال عام 2023م مقارنةً بعام 2019م، وفقًا لتقرير @UNWTO "باروميتر" الصادر في شهر يناير 2024م، لتتجاوز بذلك المعدل العالمي في التعافي من آثار الجائحة بنسبة 88%.#وزارة_السياحة pic.twitter.com/SjhWEQPNrE — وزارة السياحة (@Saudi_MT) January 20, 2024