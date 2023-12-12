فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تتصدر مجموعة العشرين في نمو السياحة الدولية

السعودية تحتل المركز الثاني عالمياً كأسرع وجهة سياحية نمواً.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية تتصدر مجموعة العشرين في نمو السياحة الدولية

قالت وزارة السياحة السعودية في منشور لها على حسابها الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، إنها تحتل المركز الأول على مستوى مجموعة العشرين من حيث نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال أول 9 أشهر من عام 2023.

ولفتت إلى أن السعودية تحتل المركز الثاني عالمياً كأسرع وجهة سياحية نمواً، مشيرة إلى زيادة بلغت 50% منذ مطلع العام وحتى نهاية أيول/سبتمبر بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.

وأشار منشور الوزارة التي اعتمدت في بيانتها على تقرير السياحة العالمي “باروميتر” الصادر عن منظمة السياحة العالمية إلى أن نسبة التعافي في قطاع السياحة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19” بلغت 150%.

وأبرز المنشور أن نسبة تعافي قطاع السياحة عالمياً في الفترة نفسها بلغ 87% بالمقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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