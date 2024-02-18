السعودية تتصدر العالم في السياحة لعام 2023

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للسياحة عن حصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول عالمياً بأعلى نمو في قطاع السياحة خلال العام 2023، في إنجاز استثنائي يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.



وفقاً لتقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية باروميتر في شهر يناير 2024، فقد بلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا المملكة خلال العام الماضي أكثر من 5 ملايين سائح.



تعتبر هذه النتائج مذهلة، حيث حققت المملكة تعافياً بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال عام 2023 مقارنة بالعام 2019، وهو العام الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 في تحديات هائلة لصناعة السياحة على مستوى العالم.



ومع ذلك، فإن السعودية استطاعت تحقيق هذا النجاح الباهر بفضل استراتيجياتها الرشيدة والجهود الحثيثة التي بذلتها لتعزيز السياحة وتطوير البنية التحتية السياحية.



تعكس هذه النتائج الإرادة القوية والتزام السعودية بتعزيز دورها كوجهة سياحية متميزة على الساحة العالمية، وتعزز مكانتها كمحطة جاذبة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم. كما تظهر النتائج الإيجابية أن قطاع السياحة في المملكة يزدهر ويتطور بوتيرة سريعة، مما يعزز الثقة في الاستثمارات السياحية في البلاد.





