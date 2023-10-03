مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inسياحة

السعودية الثانية عالمياً بنسبة 58% في نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023

بنسبة نمو قدرة بـ58% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، زاد عدد السياح الوافدين إلى المملكة خلال العام 2023، وَفْقاً لـِمنظمة السياحة العالمية.

مويضي المطيري by مويضي المطيري

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا في قطاع السياحة؛ إذ حصلت على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023.

وأوضحت وزارة السياحة أن المملكة سجلت نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي “باروميتر”، الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر المنصرم.

تأتي هذه النتائج المشرفة كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان أخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و 28 سبتمبر الماضي.

و قال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب: بأن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم غير المسبوق الذي تحظى به منظومة السياحة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة والاهتمام من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

يذكر أن هذه الإنجازات تعزز مكانة المملكة وجهةً سياحيةً عالميةً مميزةً، إذ يعكس التزايد الكبير في عدد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.

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