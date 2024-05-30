اطلاق منصتين للارتقاء بتجربة السفر في السعودية

أعلنت مجموعة نيو للفضاء “NSG”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي في المملكة العربية السعودية، عن شراكتها مع شركة Display Interactive المتخصصة في مجال الترفيه والاتصالات على متن الطائرات، لإطلاق منصتي Skywaves و SkyFly، بهدف توفير تجربة ركاب عالية الجودة خلال الرحلات الجوية.

وتقدم منصة Skywaves حلولاً متكاملة لشركات الطيران، تشمل الاتصال السلس والخدمات الرقمية على متن الرحلات.

وتعتمد المنصة على تقنيات حديثة مثل الحوسبة السحابية والاتصال بالأقمار الصناعية في مختلف المدارات، مما يضمن جودة اتصال عالية وتجربة مستخدم متميزة.

من جهة أخرى، توفر منصة SkyFly للمسافرين بوابة للوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية أثناء الرحلات الجوية، مثل مشاهدة الأفلام بجودة عالية والتسوق الإلكتروني وغيرها.

وتتميز المنصة بمرونتها وقدرتها على تلبية احتياجات الركاب المختلفة، من خلال توفير عرض نطاق ترددي يتناسب مع متطلبات كل راكب.

وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي مجموعة نيو للفضاء إلى إحداث ثورة في تقنية الاتصال على متن الطائرات، وتعزيز تجربة الركاب من خلال توفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العصر الرقمي.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق Skywaves في البداية مع شركات الطيران الرائدة في السعودية، على أن يتم التوسع في المستقبل ليشمل قطاع الطيران العالمي.