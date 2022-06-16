السعودية: إطلاق عروض صيف العلا 2022

كشفت العلا عن مجموعة التجارب والمغامرات لصيف 2022، مع عروض ترويجية خاصة برحلات الطيران وباقات الإقامة الشاملة التي تجعل من المدينة التاريخية العريقة وجهةً مثيرةً وجذابة لقضاء عطلة العيد والاستمتاع بإجازات الصيف.

ويشير بيان صحفي أن هذه الوجهة البارزة تلبي تطلعات عشاق الطبيعية الفريدة لهذا المكان ومحبي المتنزهات الخلابة و المعالم الأثرية التي يعود تاريخها إلى 200 ألف عام من التاريخ، على السواء.

و توفر العلا الوجهة المثالية للمغامرة أو للاستجمام والاسترخاء هذا الصيف بدرجات حرارة أكثر اعتدالاً مع انعدام للرطوبة في واحة العلا بظلالها الوارفة.

أما صباح العلا المشرق ولياليها الساحرة فهما أهم عوامل تشجيع الزوار على القيام بالكثير أو القليل من النشاط حسب رغبتهم. وعلى غير العادة في أوقات أخرى من العام، سيكون كل من منتجع هابيتاس العلا وكرفانات هابيتاس أقل إشغالاً هذا الصيف بحوالي 30٪ ليتيحا الفرصة أمام أكبر عدد من الزوار الراغبين في اختبار الإقامة بطريقة مختلفة وبأسعار خاصة لفترة الصيف، حيث تبدأ الليلة في كرفانات هابيتاس من 999 ريال سعودي لليلة في كرفانات الوادي و 1375 ريال سعودي في كرفانات الواحة.

للمزيد من المعلومات حول أنشطة العلا لصيف 2022 يمكن زيارة الموقع:

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