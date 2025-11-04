السعودية، بدء تسجيل حجاج دول الأقليات الإسلامية 2026

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إتاحة تسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم حج 1447هـ – 2026م من دول الأقليات الإسلامية عبر منصة “نسك حج” الرسمية والمعتمدة ضمن برنامج الحج المباشر دون الحاجة للتعامل مع وسطاء خارجيين.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان عبر منصة إكس ليل أمس الإثنين “إن منصة نسك حج هي المنصة الرسمية المعتمدة للتسجيل ببرنامج الحج المباشر والمخصصة لتمكين الراغبين بأداء فريضة الحج من دول الأقليات الإسلامية المشمولة ببرنامج الحج المباشر من التسجيل المباشر عبر المنصة دون الحاجة للتعامل مع وسطاء خارجيين ابتداءً من 15 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025م”.

وتهدف المنصة الحكومية إلى تسهيل رحلة الحج منذ مرحلة التسجيل وحتى اختيار الباقات وسداد قيمتها، بما يضمن تجربة آمنة وسهلة ضمن منظومة رقمية متكاملة تحت إشراف الوزارة.

نعلن عن إتاحة تسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم حج 1447هـ – 2026م من دول الأقليات الإسلامية، عبر منصة “نسك حج” الرسمية والمعتمدة، ضمن برنامج الحج المباشر، دون الحاجة للتعامل مع وسطاء خارجيين. pic.twitter.com/ITLR8BKfGl — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 3, 2025

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الجارية هي مرحلة التسجيل وفتح الحساب فقط عبر المنصة، بينما ستبدأ مرحلة استعراض الباقات والحجز لاحقاً وفق المواعيد التي سيُعلن رسمياً في حينها.

طريقة التسجيل للحجاج

1-الدخول إلى المنصة الرسمية: hajj.nusuk.sa

2-اختيار نوع الإقامة وإدخال البريد الإلكتروني

3-قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها

4-التحقق من البريد الإلكتروني عبر الرمز المرسل

5-إنشاء كلمة المرور الخاصة بالحساب

6-استكمال البيانات الشخصية ورفع المستندات المطلوبة (جواز السفر + الصورة الشخصية + إثبات الإقامة)

7-تأكيد صحة البيانات وإرسال الطلب

بعد إتمام التسجيل، يمكن للحاج الدخول إلى حسابه لمتابعة حالة الطلب، وإضافة أفراد العائلة (حتى 7 أفراد كحد أقصى).

طريقة التسجيل للمرشدين

يمكن للأفراد الراغبين في العمل كمرشدين التسجيل عبر المنصة باتباع خطوات “تسجيل الحجاج” ثم الاستمرار بالخطوات التالية:

1-الضغط على خيار “كن مرشداً”

2-تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

3-في حال القبول، يتاح للمرشدين اعتماد ملفاتهم لدى مقدمي الخدمات المرخصين من وزارة الحج والعمرة.

المنصة توفر الدعم الفني عبر:

-المحادثة المباشرة على الموقع

-البريد الإلكتروني: [email protected]

-مركز الاتصال:‎ +966920031201

وأكدت وزارة الحج والعمرة على ما يلي:

-التسجيل للحج يتم فقط عبر المنصة الرسمية hajj.nusuk.sa

-لا توجد أي مواقع أو جهات وسيطة أو مكاتب معتمدة للتسجيل في الحج المباشر.

-يُحذر من التعامل مع أي روابط أو إعلانات غير رسمية أو تطلب تحويل مبالغ مالية خارج منصة نسك حج.

-التأكد من الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الحج عبر منصة نسك حج.