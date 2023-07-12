السعودية، افتتاح فندق العنوان جبل عمر مكة

الفندق الجديد يضم 1,484 غرفة وجناحاً ويقدم تجارب إقامة فاخرة في قلب المملكة العربية السعودية

أعلنت مجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات، عن افتتاح فندق العنوان جبل عمر مكة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، والذي يمثل أحدث مشاريع الضيافة الفاخرة التابعة للمجموعة. ويتميز الفندق بموقعه الفريد ضمن مشروع جبل عمر، ويقدم تجربة ضيافة مثالية للحجاج والمعتمرين على حد سواء، حيث يضم مجموعة واسعة من خيارات الإقامة الفاخرة وتجارب تناول الطعام والمرافق المميزة، مما يمنحه مكانة مرموقة في قطاع الضيافة في مكة المكرمة.

ويوفر الفندق للضيوف أقصى مستويات الفخامة بفضل التصاميم الفريدة التي تجمع بين الأصالة العربية واللمسات العصرية، ويضم 1,484 غرفة وجناحاً ليوفر تجربة إقامة فاخرة ومريحة، كما يمثل أكبر الفنادق ضمن مجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات وأطول مبنى في جبل عمر لينفرد بإطلالة خلابة على المسجد الحرام والكعبة المشرفة.

وتتميز المملكة العربية السعودية بتاريخ عريق وإرث ثقافي غني، ولاسيما مكة المكرمة التي تضم أقدس المعالم الإسلامية. وينفرد الفندق بموقعه القريب من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، إلى جانب العديد من الأماكن السياحية بما فيها متحف مكة ومسجد الجن ومقبرة المعلاة ومجمع أبراج البيت الشهير، مما يتيح للضيوف فرصة التعرف على المعالم الإسلامية لمكة المكرمة والتي تبعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام.

ويتميز الفندق بتصميم مذهل من شركة الهندسة المعمارية فوستر آند بارتنرز الشهيرة عالمياً، ويمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع من المساحة التجارية، والتي تتضمن مجموعة من العلامات المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى المطاعم ومساحات تناول الطعام التي تقدم مجموعة واسعة من الأطباق لتلبي جميع الأذواق.

كما يتميز الجسر المذهل الذي يربط بين برجي المبنى، والذي يضم مصلى معلق ذات إطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة لتوفر للضيوف أجواء من الراحة والسكينة. ويشكل الفندق وجهة سياحية راقية تمنح الضيوف والحجاج مزيجاً من الإقامة الفاخرة وأجواء الراحة والسكينة.

ويقدم فندق العنوان جبل عمر مكة مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة التي تتميز بتصاميم تناسب مختلف احتياجات المسافرين وتتيح لهم الاستمتاع بالراحة والأناقة، بما يشمل غرف الديلوكس الفاخرة المطلة على الكعبة المشرفة ومكة المكرمة، والأجنحة الفخمة، والجناح الرئاسي الرائع المكون من ثلاث غرف نوم، وشقة البنتهاوس بأربع غرف نوم. كما تضم جميع الغرف تجهيزات مثالية وأحدث وسائل الراحة لتمنح الضيوف تجربة إقامة مميزة.

ويحتضن الفندق أربعة مطاعم، وعدد اثنين لوبي لاونج وعدد اثنين كلوب لاونج، ليوفر للضيوف تجربة تناول طعام لا تُنسى وفرصة تذوق مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية. ويقدم المطعم المميز في الفندق العديد من المأكولات الحجازية التقليدية والأطباق السعودية، حيث توفر محطات الطهو الحية مختلف النكهات العالمية إلى جانب الأطباق التراثية الشهية، كما يتميز المطعم بإطلالات مذهلة على المسجد الحرام، ما يمنح الضيوف تجربة طعام استثنائية.

ويحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بتجربة شاملة من خلال العروض والخدمات التي يقدمها السبا في الفندق، حيث يضم الفندق أول سبا للعناية بالقدمين تابع للعلامة ليوفر للضيوف ملاذاً مفعماً بالراحة والهدوء. ويمكن للضيوف المحافظة على لياقتهم من خلال الدخول المجاني إلى نادي اللياقة البدنية المجهز بأحدث المعدات من علامة تكنوجيم.

ويشكل فندق العنوان جبل عمر مكة وجهة رئيسية لعقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة، حيث يقدم خدمات وتجهيزات استثنائية تضمن استمتاع الضيوف بلحظات مميزة في مختلف المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو السحور والإفطار خلال شهر رمضان المبارك. ويتميز الفندق بمساحات متعددة الوظائف ومخصصة للاجتماعات، بما في ذلك غرف الاستراحة والقاعات الكبيرة المناسبة لمختلف الفعاليات. كما يقدم الطهاة المحترفون في الفندق قوائم طعام مصممة خصيصاً لتلائم أذواق جميع الضيوف خلال المناسبات والفعاليات المختلفة.

ويساهم فندق العنوان جبل عمر مكة دوراً هاماً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تطوير القطاع السياحي في المملكة. ويعكس افتتاح الفندق المميز التزام المملكة بتعزيز التجربة الشاملة للحجاج عند زيارتهم مكة المكرمة، مما يرسخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة الدينية. ويقدم فندق العنوان جبل عمر مكة لضيوفه تجربة استثنائية لا تُنسى، ويمكن للضيوف حجز إقامتهم في الفندق للاستمتاع بمزيج من الفخامة والتميز والراحة.

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