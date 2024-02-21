يشير تقرير جديد إلى الحاجة الملحة لتقديم خدمة أفضل للسائح الناضج، كونه يمثل نسبة كبيرة من إيرادات السياحة في الوقت الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة.

من هو السائح الناضج؟

هم أغنى سائحي الترفيه والأعمال والأعلى إنفاقا في التاريخ، ويبلغ عمرهم 60 عاما فما فوق، ويتمتعون بصحة جيدة.

وفقا لتوقعات منظمة السياحة العالمية، من المتوقع أن تقوم هذه الفئة السكانية بما يتراوح بين 1.6 إلى 2 تريليون رحلة بحلول عام 2050، وهو ما يشكل 88% من المنفقين على خدمات السفر المتميزة.

على الرغم من تأثيرها الاقتصادي الكبير، غالبا ما يتم التغاضي عن احتياجات المسافر الناضج.

قد يؤدي الفشل في تلبية هذه الاحتياجات إلى خسارة مليارات الدولارات في الأعمال التجارية لصناعة السياحة.

وهنا يأتي تقرير الصناعة الجديد، الذي يسلط الضوء على الإمكانات التجارية الهائلة للمسافر الناضج النشط الذي يبلغ إنفاقه السنوي 157 مليار دولار.

تشير التحولات الديموغرافية إلى أن مجموعات السفر الأسرع نموا هي النساء الذين تزيد أعمارهن عن 60 عاما والمسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما

يبحث هؤلاء الأفراد عن تجارب دائمة الشباب، والسفر المؤقت لمقدمي الرعاية، والرياضات، والمغامرة، والتعلم، والعمل التطوعي. والسفر الصحي، والسياحة العلاجية، والسفر الثقافي.

لذلك من الضروري لموظفي الضيافة والمصممين والمشغلين فهم كيفية تأثير الشيخوخة على الإدراك.

يقول التقرير، إنه يمكن للمبادئ البسيطة مثل مراعاة مستويات التباين والإضاءة والضوضاء أن تعزز تجربة المسافرين الناضجين بشكل كبير.

على سبيل المثال، يمكن أن تشكل الألوان منخفضة التباين والوهج تحديات كبيرة للعيون الأكبر سنا، في حين أن الموسيقى الصاخبة يمكن أن تعيق المحادثة لأولئك الذين يعانون من ضعف السمع.

هذه العوامل البيولوجية، من بين عوامل أخرى، يمكن أن تعزز أو تنتقص من تجربة السياحة. ومع ذلك، من بين جميع التحسينات التي يمكن إجراؤها، يوفر تدريب الموظفين أعلى عائد على الاستثمار لجذب المسافرين دائمي الشباب والاحتفاظ بهم وخدمتهم.