ارتفاع ملحوظ في عدد الزوار الإماراتيين إلى إسبانيا.. 200 ألف زائر خلال 2024

أكد كارلوس رويز غونزاليس، مدير المكتب السياحي الإسباني لدول مجلس التعاون الخليجي، أن إسبانيا شهدت خلال عام 2024 استقبال أكثر من 200 ألف زائر قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من المواطنين أو المقيمين.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، يعكس هذا الرقم نموا بنسبة تقارب 17% مقارنة بعام 2023، مما يشير إلى استمرار التعافي التدريجي في القطاع السياحي بين الجانبين بعد تأثيرات جائحة كورونا.

إنفاق سياحي يفوق المعدلات الأوروبية

خلال تصريحاته الإعلامية على هامش مشاركته في فعالية “قمة اكتشف أوروبا تلتقي فعالية مرحبا 2025″، التي اختتمت في دبي مؤخرا، أوضح غونزاليس أن متوسط إنفاق السائح الخليجي في إسبانيا يبلغ نحو 3000 يورو للرحلة الواحدة، وهو ما يعادل تقريبا ضعف متوسط إنفاق السائح الأوروبي.

وأكد أن هذا الفارق في الإنفاق يبرز الأهمية الاقتصادية لزوار دول الخليج، الذين يعدون من بين الأعلى إنفاقا مقارنة بالجنسيات الأخرى.

الخليجيون.. زوار بأثر اقتصادي كبير

أشار غونزاليس إلى أن غالبية زوار إسبانيا، والتي تصل نسبتهم إلى نحو 90%، يأتون من دول أوروبية، خاصة من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا. ومع ذلك، فإن القيمة الاقتصادية التي يمثلها الزوار القادمون من منطقة الخليج تفوق بكثير تلك التي يحققها الزوار الأوروبيون، مما يجعلهم فئة مستهدفة رئيسية بالنسبة للقطاع السياحي الإسباني.

استراتيجيات تسويقية لجذب المزيد من الزوار الخليجيين

كشف مدير المكتب السياحي عن تركيز الجهود الحالية على استقطاب المزيد من السياح الخليجيين إلى إسبانيا، وذلك عبر تنويع الأنشطة التسويقية.

وتشمل هذه الأنشطة المشاركة في معارض سياحية عالمية مثل سوق السفر العربي (ATM)، وتنظيم فعاليات ترويجية حصرية داخل دول الخليج، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية خاصة بوكلاء السفر لتعريفهم عن قرب بالمرافق السياحية الإسبانية الجديدة وأحدث الوجهات الفندقية.

التطلع إلى تعزيز العلاقات السياحية

أكد غونزاليس أن المكتب السياحي الإسباني يطمح إلى تعزيز الروابط السياحية مع دول الخليج، مشددا على أن السوق الخليجي يمثل محورا استراتيجيا في خطط إسبانيا المستقبلية لتنويع مصادر زوارها وتحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية من قطاع السياحة.