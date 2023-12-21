الريتز-كارلتون جديد الدرعية القادم مع ماريوت الدولية

من المقرر أن تشهد الدرعية التاريخية خلال العامين القادمين افتتاح سلسلة من الفنادق الفاخرة تزامنا مع استعداد الدرعية لتَبَوء مكانتها الجديدة كأبرز وجهة ثقافية تراثية في السعودية.

و وضعت شركة ماريوت الدولية بمراسم حجر الأساس لفندق الريتز-كارلتون في الدرعية بالتعاون مع شركة الدرعية.



ويتوقع أن يفتتح الريتز-كارلتون، الدرعية أبوابه عام 2026 ، حيث سيجلب معه إلى هذه الوجهة الثقافية الجذابة، أرقى مستويات الضيافة والتصاميم الداخلية الاستثنائية التي تشتهر بها سلسلة فنادق الريتز-كارلتون.

وسيضمّ الفندق 195 غرفة وجناحاً فاخراً، بالإضافة إلى مطعم يقدّم أشهى المأكولات، ومطعم لتناول وجبات الطعام على مدار اليوم، وقاعات مؤتمرات واجتماعات، ومسبح خارجي، ومركز رياضيّ متكامل.

كما سيضمّ الفندق نادياً خاصاً للأطفال ببرنامج “ريتز كيدز” المميز من الأنشطة الترفيهية، وسبا فاخر، بالإضافة إلى باقة متنوعة من التجارب الترفيهية الحصرية.



من جهة أخرى قام ممثلو الشركتين بزيارة موقع إنشاء فندق باب سمحان الذي تطوره سلسلة فنادق ذا لاكشري كوليكشن، والذي سيفتح أبوابه عام 2024 ليكون بذلك أول فندق يُفتتح في مدينة الدرعية التاريخية.

وسيعكس فندق باب سمحان الذي يضم الفندق 135 غرفةً وجناحاً فخماً، الطابع النجدي الأصيل من حيث التصميم الداخلي وأساليب الضيافة، مع تقديم تجارب سياحية فريدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمنطقة وتراثها وثقافتها، بالإضافة إلى مطعمين فاخرين، ومطعم يقدّم وجبات طوال اليوم، وبار للعصائر، ومركزاً رياضياً، ومسبحاً خارجياً بالإضافة إلى سبا.



وقال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط بماريوت الدولية: ” نشهد تقدّماً ملحوظاً في تنفيذ مشاريعنا السياحية في منطقة الدرعية التاريخية، ونتطلع قُدماً لافتتاح أرقى علاماتنا الفندقية وأشهرها في الدرعية، إحدى أبرز الوجهات الثقافية والتراثية المرتقبة عالمياً”.



بتصاميم معمارية مستوحاة من الطراز النجدي زائري هذا الصرح عبر صفحات التاريخ، ليعيشوا أجواء شبه الجزيرة عبر العصور، ابتداءاً من نشأتها الأولى.



وعلق السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية قائلاً: “إن مشروع الدرعية يتخطى كونه مجرد مشروع عمراني ضخم، فهو تاريخ وتراث حضاري عريق يتجاوزعمره ثلاثة قرون، حيث كان لهذه المدينة دور محوريّ في تشكيل هوية المملكة وبناء أسس نهضتها.



تستعدّ الدرعية لتَبَوء مكانتها الجديدة كأبرز وجهة ثقافية تراثية في السعودية، حيث يتضمّن المشروع إحياء 14 كيلومترا مربعاً من قلب هذه المدينة العريقة،التي طالما لُقِّبت بـ”جوهرة المملكة”، من خلال تحويلها إلى مقصد سياحي عالمي يُحاكي تاريخها وتراثها الأصيل.

كما سيضم المشروع متاحف ثقافية متنوعة ومعارض فنية، ومطاعم تقدّم أشهى المأكولات المحلية والعالمية، وأسواقاً تجارية راقية، إلى جانب الحدائق والساحات العامة، وفنادق عالمية فاخرة ومرافق ترفيهية وتعليمية وسكنية وتجارية عصرية.



وبالإضافة إلى فندق الريتز-كارلتون، الدرعية، وفندق باب سمحان التابع لمجموعة ذا لاكشري كوليكشن، أُعلن سابقاً عن توقيع اتفاقيات بين شركة ماريوت الدولية وشركة الدرعية لإنشاء فندقي إديشن وموكسي في الدرعية.



David Guetta is here! Can you guess where he visited? None other than the mesmerizing #AT_turaif! ??? #Diriyah pic.twitter.com/bTNT8pkLdi — Visit Diriyah (@VisitDiriyah) December 13, 2023