اكتشف الرياض.. لماذا الآن هو الوقت المناسب لزيارة عاصمة السعودية المستقبلية؟

إذا كنت تبحث عن مقصد يمزج بين الكنوز التاريخية مع معالم الحضارة الحديثة، فإن عاصمة السعودية، الرياض، بلا شك تأتي في صدارة الوجهات السياحية بمنطقة الخليج.

ويعزز حاليا هذه الوجهة على خارطة السياحة العالمية، قيام العاصمة السعودية، الرياض، بتوسيع عروضها السياحية، حيث تضيف أغنى مدينة في العالم معالم جذب، وفنادق، وبنية تحتية جديدة بسرعة.

طيران الرياض

كما يُظهر تقديم شركة طيران دولية جديدة، طيران الرياض ، مدى جدية المملكة العربية السعودية في التعامل مع السياحة، والاتصال العالمي.

ومع المقر الرئيسي في عاصمة المملكة العربية السعودية، دخلت شركة الطيران الجديدة في شراكة مع أنظمة لوفتهانزا، وباستخدام التكنولوجيا لتوفير الوقود والكربون، من المقرر أن تكون في طليعة الطيران الرقمي عندما تحلق في السماء.

عاصمة السعودية المستقبلية

ووفق تقرير لـ “يورونيوز”، تساءل فيه الموقع عن أهمية القيام بزيارة إلى العاصمة السعودية، ومؤكدا إنها “زيارة فريدة ومميزة لعشاق الحداثة والتراث إلى مقاصد تضمها العاصمة السعودية”.

يقول آدم بوقديدة، المدير المالي لشركة طيران الرياض في تصريحات نقلتها يورونيوز: “لن يقتصر الأمر على مجرد تجربة سفر أو طيران تقليدية… بل هو حل متكامل لإدارة الرحلات الرقمية من البداية إلى النهاية”.

مع الرحلة الأولى لطيران الرياض المقرر إجراؤها في عام 2025، فقد حان الوقت لبدء التخطيط لرحلتك إلى العاصمة السعودية، وفيما يلي خمس تجارب سفر أساسية يجب القيام بها في الرياض:

قصر المصمك

اكتشف الماضي الملكي للمملكة العربية السعودية في قصر المصمك، وهو حصن تاريخي يقع في قلب الرياض.

بُني هذا القصر المبني من الطوب اللبن في القرن التاسع عشر وتحيط به الرمال، وكان بمثابة خلفية للحظات محورية في تاريخ المملكة، بما في ذلك الغارة الجريئة على آل رشيد في عام 1902 على يد ابن سعيد، الذي استعاد الرياض.

بينما تستكشف غرف القصر المزخرفة بشكل معقد وأسواره الشاهقة، ابحث عن صور آسرة للمملكة العربية السعودية يعود تاريخها إلى الفترة من 1912 إلى 1937.

تذكر زيارة المتحف الموجود داخل أراضي القصر، والذي يقدم نظرة ثاقبة لحياة وأوقات مؤسسي المملكة العربية السعودية.

جسر السماء

على ارتفاع 300 متر يقع جسر السماء المنحني فوق مدينة الرياض، ويقدم للزوار رؤية شاملة للمناظر الطبيعية المترامية الأطراف في المدينة.

هذه الأعجوبة المعمارية تقع بين برجي مركز المملكة الشهير، مما يوفر تجربة فريدة في العاصمة السعودية.

عندما تخطو على الجسر ذو الأرضية الزجاجية، يمكنك رؤية مناظر بانورامية لأفق الرياض المتطور باستمرار – من ناطحات السحاب المتلألئة إلى المساحة الشاسعة للصحراء العربية.

المتحف الوطني

داخل مبنى عصري مذهل يقع المتحف، الذي يعرض المصنوعات اليدوية التي تتتبع تراث المملكة من الحضارات القديمة حتى الوقت الحاضر.

كما يمكنك أن تجول في قاعات المتحف وتعجب من المصنوعات اليدوية المصنوعة بشكل معقد، بما في ذلك الفخار القديم والمنسوجات المعقدة والأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن. تحقق من المنحوتات الصخرية المثيرة للذكريات والنماذج وإعادة البناء واسعة النطاق لمقبرة نبطية من مدائن صالح.

أيضا استكشف المعروضات الخارجية للمتحف للتعرف على المناظر الطبيعية في المملكة العربية السعودية والعجائب الأثرية.

بوليفارد مدينة الرياض

استمتع بتجربة الطاقة المتدفقة في بوليفارد الرياض، وهو أكبر مركز ترفيهي في المدينة، حيث تتلاقى الثقافة والتجارة في عرض مبهر للأضواء والأصوات.

يوفر بوليفارد مدينة الرياض، الذي يمتد عبر المنطقة التجارية المركزية بالمدينة، خيارات الترفيه، والتسوق، والمطاعم الفاخرة – بما في ذلك سباق السيارات الصغيرة، والتزلج في “المنطقة الثلجية”. إضافة إلى نافورة راقصة ملونة محاطة بمقاعد خارجية وداخلية.

وادي نمار

واحة وادي نمار، وهي منطقة خضراء مورقة مبنية بجانب سد نمار الذي يبلغ طوله كيلومتري، وبعيدا عن صخب المدينة حيث يمكنك في الواحة المشي أو ركوب الدراجة على طول المسارات.

كذلك تضم الحديقة بحير صناعية وأكشاك الطعام ومناطق التنزه للاسترخاء والهروب من الزحف العمراني. بالنسبة للأطفال، هناك مناطق لعب وفرص لإطعام البط المقيم.