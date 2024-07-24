الدرعية تمنح أكبر العقود بـ 8 مليارات ريال

أعلنت شركة الدرعية اليوم، عن توقيع عقد مع شركة أورباكون السعودية وشركة البواني القابضة لبناء أربعة فنادق فاخرة، والنادي الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار بالدرعية، كجزء من المخطط الرئيس للمنطقة. وتبلغ قيمة العقد 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، ليصبح أكبر العقود الممنوحة من قبل شركة الدرعية حتى الآن.

ومن المقرّر أن تبدأ الشركات أعمال البناء قريباً في المشروع الذي يُعد مرحلة مهمة أخرى لمشروع الدرعية، حيث يأتي هذا العقد بعد الإعلان السابق في مطلع تموز / يوليو الجاري عن عقد آخر بلغت قيمته 7.8 مليار ريال لبناء منطقة جديدة متعددة الاستخدامات شمال الدرعية.

#من_هالأرض

نطور وجهة عالمية ترسخ مكانة #الدرعية!



وقعت #شركة_الدرعية⁩ عقدًا مع شركتي أورباكون السعودية @uccholding و البواني القابضة @albawani بقيمة 2.1 مليار دولار (8 مليار ريال سعودي) وذلك لتطوير #النادي_الملكي_للفروسية_والبولو و 4 فنادق فاخرة في #وادي_صفار، في إطار تسريع… pic.twitter.com/nbDi69RnFq — Diriyah Company l شركة الدرعية (@DiriyahCo) July 24, 2024



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: “يُعد هذا المشروع خطوة رئيسة ومهمة في تسريع خططنا التطويرية لمنطقة وادي صفار في الدرعية، ويشمل المشروع أربعة فنادق عالمية فاخرة، هي: فندق أمان “Aman”، وفندق سيكس سينسيز”Six Senses”، وفندق ذا تشيدي “The Chedi”، وفندق فايينا “Faena”، إضافة إلى النادي الملكي للفروسية والبولو، وستعمل هذه الشركات على الجزء الأساسي من المخطط الرئيسي لوادي صفار”.

وأشار إلى أن هذه الفنادق هي ضمن أكثر من 40 فندقاً في مشروع الدرعية ومشروع وادي صفار تم التخطيط لإنشائها، متطلعاً إلى تقديم تجارب فاخرة عالمية المستوى للزوار من جميع أنحاء المملكة والمنطقة والعالم.

وأفاد بأن مركز الفروسية سيكون مركزاً للتميز الإقليمي، يستند على التراث الغني والتاريخ العريق للحصان العربي وتقاليد الفروسية السعودية.