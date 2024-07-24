فريق التحرير by فريق التحرير

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الدرعية تمنح أكبر العقود بـ 8 مليارات ريال

منحت شركة الدرعية في مطلع تموز / يوليو الجاري عقداً بلغت قيمته 7.8 مليار ريال لبناء منطقة جديدة متعددة الاستخدامات شمال الدرعية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة الدرعية اليوم، عن توقيع عقد مع شركة أورباكون السعودية وشركة البواني القابضة لبناء أربعة فنادق فاخرة، والنادي الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار بالدرعية، كجزء من المخطط الرئيس للمنطقة. وتبلغ قيمة العقد 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، ليصبح أكبر العقود الممنوحة من قبل شركة الدرعية حتى الآن.
ومن المقرّر أن تبدأ الشركات أعمال البناء قريباً في المشروع الذي يُعد مرحلة مهمة أخرى لمشروع الدرعية، حيث يأتي هذا العقد بعد الإعلان السابق في مطلع تموز / يوليو الجاري عن عقد آخر بلغت قيمته 7.8 مليار ريال لبناء منطقة جديدة متعددة الاستخدامات شمال الدرعية.


وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: “يُعد هذا المشروع خطوة رئيسة ومهمة في تسريع خططنا التطويرية لمنطقة وادي صفار في الدرعية، ويشمل المشروع أربعة فنادق عالمية فاخرة، هي: فندق أمان “Aman”، وفندق سيكس سينسيز”Six Senses”، وفندق ذا تشيدي “The Chedi”، وفندق فايينا “Faena”، إضافة إلى النادي الملكي للفروسية والبولو، وستعمل هذه الشركات على الجزء الأساسي من المخطط الرئيسي لوادي صفار”.
وأشار إلى أن هذه الفنادق هي ضمن أكثر من 40 فندقاً في مشروع الدرعية ومشروع وادي صفار تم التخطيط لإنشائها، متطلعاً إلى تقديم تجارب فاخرة عالمية المستوى للزوار من جميع أنحاء المملكة والمنطقة والعالم.
وأفاد بأن مركز الفروسية سيكون مركزاً للتميز الإقليمي، يستند على التراث الغني والتاريخ العريق للحصان العربي وتقاليد الفروسية السعودية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...