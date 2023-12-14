الدرعية تضع حجر الأساس لثلاثة فنادق عالمية في وادي صفار

وضعت شركة الدرعية حجر الأساس لمجموعة من الفنادق الفاخرة ضمن المخطط الرئيسي لمشروع وادي صفار خلال اليوم الأول من حفل “بشاير الدرعية” الذي يُقام للمرة الأولى وذلك بحضور وزير السياحة، الأمين العام وعضو مجلس إدارة الشركة أحمد الخطيب.

وتخطط الدرعية لأن يكون حفل “بشاير الدرعية” حدثاً سنوياً يتم خلاله الإعلان عن اخر أخبار مشروعات الشركة، وذلك ضمن الخطة التطويرية لمشروعي “بوابة الدرعية” و”وادي صفار”.

وتم وضع حجر الأساس لثلاثة فنادق عالمية فاخرة في “وادي صفار”، هي: أمان، أوبروي، وسيكس سينسيز، المعروفة بقدرتها على خلق بيئة راقية وهادئة، والالتزام بمبادئ الصحة والاستدامة التي تستهدفها شركة الدرعية في مشاريعها، مما سيضمن لضيوفها تجارب نوعية وذكريات لا تُنسى، كما يُعزّز تنوع العلامات التجارية الفندقية مكانة الدرعية كوجهة تراثية وسياحية متميزة بنمط حياة متنوع. فمن المقرر أن تصبح الدرعية أكبر مدينة للثقافة والتراث في العالم.

الخيل رمز العراقة، وخطوة جديدة نحو العالمية.

نفخر بتكريم هذا الإرث ضمن باكورة الإنجازات المعلن عنها في #بشاير_الدرعية، من خلال الكشف عن تأسيس نادي #الدرعية الملكي للفروسية والبولو ليكون نقطة التقاء عشّاق الفروسية من حول العالم. pic.twitter.com/cXL5PxN9Dn — Diriyah Company l شركة الدرعية (@DiriyahCo) December 13, 2023

وشهد ضيوف الحفل، مرحلة تعشيب ملعب الغولف الأكبر في وادي صفار واستكمال الحُفر التسع الأولى في الملعب الذي صمّمه بطل الغولف العالمي غريغ نورمان، في قلب المشروع.

وبحسب تصميم نورمان، فإن الملعب سيتكون من 27 حفرة؛ ليُصبح وجهةً رائدةً لعشّاق رياضة الغولف في المملكة العربية السعودية والعالم.

كما تم وضع حجر الأساس لنادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو بحضور بطل البولو ناتشو فيغيراس ومجموعة من اللاعبين والمهتمين، والذي يُعد خطوةً تحوليةً تهدف لإقامة تجمعٍ عالميٍ راقٍ لعشّاق الفروسية.

وسط أحداث مستقبلية غامرة، ومشاعر مليئة بالفخر والإنجاز، نستعيد معًا أبرز إعلانات اليوم الأول من #بشاير_الدرعية



. الكشف عن مشروع #وادي_صفار بفنادقه الأصيلة الفاخرة.

. مراسم وضع حجر الأساس لنادي #الدرعية الملكي للغولف ونادي الدرعية للفروسية.

. الإعلان عن المشاريع المستقبلية. pic.twitter.com/7B7g4dgy6C — Diriyah Company l شركة الدرعية (@DiriyahCo) December 13, 2023

و توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، أن تقدّم الفنادق التي وضِع لها حجر الأساس أعلى مستويات الضيافة لروّادها من داخل المملكة، والزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم، مُبدياً ترحيبه لاحتضان الدرعية لهذه العلامات التجارية الشهيرة، ومتطلعاً للكشف عن المزيد من التفاصيل حول الفنادق الراقية الأخرى في المشروع خلال الأشهر والأعوام المقبلة.

وقال إنزيريلو: “سنُعيد تعريف نمط الحياة الفاخر في وادي صفار، حيث نعمل على إقامة واحدة من أفضل أماكن التجمع في العالم، إذ تمثّل هذه الإنجازات الكبيرة التي شهدناها اليوم تحقيق رؤيتنا لمزيجٍ متناغمٍ من الفخامة والأصالة والاستدامة في ذات المكان”.

وأضاف: “وبينما نواصل رحلتنا التطويرية، يُعد وادي صفار بمثابة شهادة على التزام الدرعية الثابت بإنشاء مساحات تتجاوز المألوف، وتقديم تجربة معيشية أصيلة وفاخرة ومستدامة تشكّلها الطبيعة، فالأمر لا يتعلّق بالمباني فقط؛ بل بصياغة إرثٍ يتردّد صداه من قلب المملكة العربية السعودية إلى العالم، إرثٌ تعتز به الأجيال القادمة وتستمد منه الأصالة والإلهام”.

#من_هالأرض نواصل الأمجاد..



في اليوم الأول من #بشاير_الدرعية، كشفت #شركة_الدرعية عن عدة أصول ومشاريع جديدة من شأنها الإسهام في تحقيق رؤيتنا في تحويل #الدرعية إلى وجهة عالمية.



ترقبوا الغد! pic.twitter.com/lp0kHWIfiS — Diriyah Company l شركة الدرعية (@DiriyahCo) December 13, 2023

وقال نورمان، الرئيس التنفيذي لشركة LIV Golf Investments ولاعب الغولف السابق: “أنا فخور بالمشاركة في هذا المشروع الذي يمثل تحولاً كبيراً، فمشروع وادي صفار يلقي الضوء على الثقافة والتراث ويستعرضه للعالم، وملعب الغولف مثاليًا تمامًا لذلك، ولهذا أنا فخور للغاية بالطريقة التي أستطعنا الحفاظ بها على الطابع البيئي والطبيعة الخلابة لوادي صفار وللدرعية ودمجها في ملعب الغولف، كما أنني على ثقة من أن هذا الملعب سيكون له دورًا كبيرًا في جعل المملكة العربية السعودية وجهة عالمية لمحبي رياضة الغولف في المستقبل القريب جداً”.

ويُعد وادي صفار، الذي يقع على مساحة 60 كيلومترًا مربعًا غرب الدرعية، وجهةً سياحيةً وتراثيةً وثقافيةً ذات جمالٍ آسرٍ، ومناظر طبيعية خلّابة، إذ كان الوادي موقعًا مهمًا لالتقاء التجار والمسافرين من آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويتم تطويره اليوم ليكون رمزًا للأصالة الممزوجة بالحداثة، وفقًا لأعلى معايير الاستدامة عالميًا.

وكانت الدرعية قد عزّزت مكانتها السياحية والتراثية والثقافية خلال السنوات الماضية من خلال جذب العديد من السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم، خاصةً بعد افتتاح كلٍ من حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومطل البجيري الذي تجتمع فيه أرقى وجهات الضيافة والطعام، في أجواءٍ تراثيةٍ وطبيعيةٍ خلابة.