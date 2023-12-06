دول الخليج تطلق “شنغن” السياحية للخليجيين

اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة لتسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس الذي عقد أمس في قطر، ما توصل إليه وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، ووجه المجلس بتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.

وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة.



وأوضح إن التأشيرة ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، كما أنها تتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.



وأبان أن هذه التأشيرة ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مؤكداً حرص وزارة السياحة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة.



يذكر أن هذا القرار يأتي تكليلاً للجهود التي قادتها المملكة حينما اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر من العام الماضي، والذي كان من أهم مخرجاته التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، حيث كانت المملكة قد عملت على قيادة الإطار التشريعي لذلك.

وزير السياحة يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.https://t.co/BnW58Bo6ip#واس_عام pic.twitter.com/dH7auasDFY — واس العام (@SPAregions) December 6, 2023