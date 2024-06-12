تعرف على “الجواز السياحي” البحريني الجديد

أطلقت مملكة البحرين ميزة جديدة لزوارها من السياح، وذلك من خلال إصدار “الجواز السياحي“، بعد أن تم الإعلان عن اختيار عاصمتها “المنامة” للسياحة الخليجية للعام 2024.



وفي إطار الاحتفالات بهذه المناسبة، أعلنت سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، عن الانتهاء من الاستعدادات لإطلاق “الجواز السياحي” في عيد الأضحى المبارك. و

وفي تصريح لها، قالت بوحجي: “سعداء جداً بإطلاق الجواز السياحي كدعوة للعالم كله لزيارة المنامة واستكشاف عراقة تاريخها وكنوزها الحضارية ووجهاتها السياحية المتميزة التي تجمع بين الأصالة والحياة العصرية”.

وأضافت: “نحن ملتزمون بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم السياحة والترفيه على مدار السنة، وحرصنا على مشاركة فرحتنا بهذا الإنجاز مع الجميع، من مواطنين ومقيمين وسياح وزوار من الخليج والعالم”.

“الجواز السياحي” يتيح لحامليه زيارة 18 موقعاً سياحياً متنوعاً، بما في ذلك المعالم الثقافية، والتراثية، والشواطئ، ووجهات الترفيه، والمطاعم، والمجمعات التجارية.

وسيتم إجراء سحوبات في نهاية كل شهر على جوائز قيّمة. سيتاح فرص الفوز لكل زائر حسب عدد الزيارات التي قام بها، لتشجيع السياح والزوار على زيارة أكبر عدد ممكن من الوجهات السياحية والاستمتاع بما يوفره كل موقع من مقومات جذب سياحي مميزة.

تشمل المواقع السياحية التي يغطيها “الجواز السياحي” سوق المنامة – باب البحرين، ومتحف دائرة البريد، وقلعة البحرين، وجامع الفاتح، ومتحف البحرين الوطني، ومساحة الرواق للفنون، ومسجد الخميس، وبيت السلال، وبلوك 338، وذا وارف – خليج البحرين، وشاطئ الواتر جاردن سيتي. كما تشمل البحرين هاربر، وجزيرة الريف، ومودا مول، ومجمع سيتي سنتر البحرين، والأفنيوز، ومجمع العالي، ومجمع السيف.

سيتمكن السياح والزوار من الحصول على جوازهم السياحي من مطار البحرين الدولي أو مجمع سيتي سنتر البحرين أو الأفنيوز. وسيكون لكل موقع سياحي منصة إلكترونية لختم جوازات الزائرين، والتي ستحتوي على شعار “المنامة عاصمة السياحة الخليجية”. يمكن للزوار مسح رمز الـ QR الموجود في الجواز عبر الجهاز الموجود في المنصة لتأكيد زيارتهم للمواقع والحصول على الختم الإلكتروني، مما يزيد من فرصهم في الفوز بالجوائز.

تشمل الجوائز التي سيتم السحب عليها رحلات سفر إلى مملكة البحرين لمدة ليلتين للعائلات أو الأزواج، مع تغطية نفقات الإقامة والطعام والوصول إلى خدمات متعددة مثل المساج والشواطئ. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الجوائز قسائم وعروض خاصة من الفنادق وبطاقات هدايا من مراكز التسوق.