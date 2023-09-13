كشف رئيس قطاع الإستراتيجية في صندوق التنمية السياحي بدر الحربش، عن جملة من البرامج الداعمة لمستثمري القطاع الخاص للاستثمار في السياحة السعودية.

وتحدث خلال جلسة حوارية تحت عنوان “قطاع الضيافة عبر العالم”، على هامش معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، عن أهمية دور الصندوق الذي يتمثّل في دعم المنشآت المحليّة بكافة أحجامها والشراكة مع الشركات العالمية بهدف صنع خيارات فريدة للسياحة في المملكة.

وقال: نكمل رحلتنا في فعاليات المعرض العالمي، والذي نساهم من خلاله إلى التعرف على فرص القطاع الخاص النوعية ونستغلها، لتصبح المملكة الوجهة الأولى للسياحة عالميا، مشيرا إلى مشاركة الصندوق للمستثمرين المحليين والمطورين ومشغلي الفنادق والدوليين أيضا.

وأضاف “نهدف كذلك إلى دعم التطوير الاستثماري في الشركات الكبيرة وحتى الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر”، منوها إلى برامج تدعم رواد الأعمال وتطور الأفكار والمشاريع الضخمة والمتعددة الاستخدامات.

و شهد معرض سيتي سكيب توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة أهمها إبرام اتفاقية تعاون مع مدن لتطوير فرص الاستثمار السياحي، وتشغيل المشروعات السياحية بالمدن الصناعية، كأحد القطاعات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.