كشف وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، عن تفاصيل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي ستسمح للمسافرين بقضاء 30 يومًا في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أعلن في وقت سابق أنها ستدخل حيز النفاذ في 2025.

وفي سياق كلمته الوزارية بعنوان “تعزيز الأنشطة السياحية عن طريق استكشاف الوجهات الجديدة وتبادل الثقافات في الحاضر والمستقبل”، بمؤتمر “مستقبل الطيران 2024″، أكد الخطيب أن قطاعي السياحة والطيران في السعودية أصبحا أقوى من أي وقت مضى. وأوضح أن عام 2023 شهد نموًا غير مسبوق في السياحة بنسبة 122% مقارنة بفترة ما بعد الجائحة، مما دفع المملكة إلى إعادة تقييم أهدافها المستقبلية، وقد استقبلت السعودية 100 مليون زائر في العام الماضي، وهو هدف كان مخططًا لتحقيقه بعد 7 سنوات.

وأضاف الخطيب أن المملكة تعمل على رفع عدد الزوار المستهدفين إلى 150 مليون بحلول عام 2030، بما في ذلك أكثر من 70 مليون سائح دولي.

وأشار إلى أن هذه الزيادة الملحوظة في الطلب تتطلب توسعًا في خطوط الطيران، حيث تعمل هيئة الطيران المدني ووكالات السفر والمستثمرين على بناء نظام متكامل ومستدام.

وأكد وزير السياحة أن القطاع السياحي في السعودية جاهز ليكون محركًا قويًّا للاقتصاد الوطني، مستهدفًا المساهمة بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي وخلق 1.6 مليون وظيفة. كما توجد خطط لمضاعفة أعداد المعتمرين. وأوضح أن وزارة السياحة أطلقت برنامج الربط الجوي في عام 2021، الذي أسفر عن افتتاح 28 خطًّا جويًّا جديدًا خلال العامين الماضيين، مما يعزز التواصل بين المدن السعودية والعالم.

واختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي في تحسين السياحة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات لا تسهم فقط في توفير خيارات سفر جديدة، بل تعزز أيضًا العلاقات الثنائية والشراكات التجارية، وتسهل الحوار الثقافي بين الدول.